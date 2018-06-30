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(Görüntülü) Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

ÇANAKKALE Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, altın fiyatlarının her geçen gün yükselmesi nedeniyle düğün sezonunda, fiyatı 45 lira olan '0.25 çeyrek gram altın' ile fiyatı 95 lira olan '0.5 yarım gram altın'a talebin...

ÇANAKKALE Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, altın fiyatlarının her geçen gün yükselmesi nedeniyle düğün sezonunda, fiyatı 45 lira olan '0.25 çeyrek gram altın' ile fiyatı 95 lira olan '0.5 yarım gram altın'a talebin arttığını söyledi.

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşların altın tercihleri değişmeye başladı. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların yeni gözdesi fiyatı 45 lira olan '0.25 çeyrek gram altın' ile fiyatı 95 lira olan '0.5 yarım gram altın' oldu.

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki artışının devam ettiğini söyledi. Bunun jeopolitik, ekonomik ve sosyolojik olmak üzere çeşitli nedenleri olduğunu belirten Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak şu anda dünya üzerindeki altının çok yüksek fiyatlarda seyretmesinin altında yatan gerekçelerin birkaç tanesinin başında karşılıksız doların ciddi derecede dünyada rahatsızlık verici olmasıdır. Bunu istinaden de güçlü ekonomilerin, Amerikan ve Çin ekonomilerinin ekonomik savaşları yüzünden, netice itibarıyla bu da değerli madenlere olan altının güvenli liman olmasına istinaden yatırımcıyı daha çok oraya çekiyor. Bu da doğal olarak altın fiyatını devamlı yukarıda tutuyor. Neticede TL karşılığında da baktığımız zaman doların özellikle seçim öncesindeki artışının paralelinde altın fiyatları da TL bazında ciddi yükseliş verdi."

Altında bu yılki fiyatların geçen yıla göre yüksek pozisyonda olduğunu kaydeden Timur Ay, "Doğal olarak tüketici de düğün sezonunun başladığı dönemlerde zamanında çeyrek altın, yarım altın, tam altın alırken, şu anda gram altın, yarım gram altın ve çeyrek gram altına olan talebi arttı. Gram altının yaklaşık 185-190 lira, yarım gram altının olarak 90-95 lira, çeyrek gram altının da 40-45 lira bandında olması tüketicinin düğünlerdeki ilgisini karşılayabiliyor. Bu yüzden sektörümüz içerisindeki bizler gibi sektör temsilcileri de düğün sezonunda altın açıklarını gram altınla tamamlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet altını 1227 TL, tam altını 1200 TL, yarım altın 602 TL ve çeyrek altın ise 301 TL'den satılıyor.
 

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