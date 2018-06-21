(Görüntülü) Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl'de 733 milyon liraya mal olacak Sütaş tesislerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Bu yatırımın Doğu ve Güneydoğu'nun hayvancılığına büyük bir ivme katacağını belirten Yılmaz, "Sütaş, yaptığı alımlarla doğrudan 60- 70 milyon lira, her ay, Bingöl'e sıcak para aktarmış olacak" dedi.Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Sükaş'ın Bingöl'e yapacağı, 733 milyon liraya mal olacak tesisin çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Yılmaz, Türkiye'de ilk kez Bingöl tesisinde embriyo üretim merkezinin kurulacağını söyledi. Tesiste, süt ürünleri tesisi, yem fabrikası, biogaz üretiminin yanı sıra bir de embriyo üretim merkezi olacacağını belirten Yılmaz, "Embriyo üretim merkezimiz çok önemli. Türkiye birtakım ırkları ithal etmek zorunda kalıyor. Kendi verimli ırklarımızı yetiştirmemiz için de çok önemli bir tesis. Embriyo üretim merkezi, Bingöl tesisine özel bir durum. Embriyo merkezi gibi teknolojik tesisler, bütün Türkiye için çok önemli işler yapacak. Bu anlamda hem bölgesel, hem de ulusal bir önemi var" dedi.UZAY TESİSİ KURSANIZ BU KADAR ETKİLEMEZTesisin tamamlanması durumunda bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade eden Yılmaz, "Dolaylı olarak 10 bin aileye kadar faydası olacak. Sütaş, yaptığı alımlarla doğrudan 60- 70 milyon lira, her ay Bingöl'e sıcak para aktarmış olacak. Bu ekonomide bir döngü oluşturacak. Bu çarpan etkisi ile birlikte oldukça yüksek bir kalkınma etkisi olacak. Bingöl'e bir uzay tesisi kursanız, bu kadar etkilemez. Çünkü o tür tesislerde 300-500 kişi çalışır, arada çıkar restoranda yemek yer, sinemaya giderler. Yerel hammadde kullanmadıkları için, bu ölçüde bir etki oluşturmaz. İnşallah bu çarpan etkileri ile birlikte Bingöl ekonomisinde bir sıçrama olacak. Tek başına Sütaş'ın yaptığı yatırım, 733 milyon lira tutuyor. Bu başka yatırımları da tetikleyecek. Küçük ve orta ölçekli birçok işletme gelişecek. Bu işletmeleri de işin içine katarsanız, 1 milyar liraya yakın bir yatırımdan bahsediyoruz" diye konuştu.Diğer büyük işletmeleri de Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım yapmaya davet eden Yılmaz, "Buralar uzun yıllar bakir kalmış bölgeler. Ekonomik potansiyel gerçekten çok yüksek. Genç nüfus, altyapı, emek gücümüz var. Genç nüfusumuz daha iyi eğitim görüyor. Bu bölgede çok uygun bir yatırım iklimi var. Huzur ve güven ortamı da pekişmiş durumda. Bu bölgede ihracat imkânları da söz konusu. Ben inanıyorum ki, başka büyük ölçekli işletmeler de Doğu ve Güneydoğu'nun değişik illerinde lokomotif görevi görecek yatırımlar yapacaklar" şeklinde konuştu.