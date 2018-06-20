(Görüntülü) Çal'da dolu, tarımı vurdu

TÜRKİYE'de şaraplık üzüm üretiminin yüzde 35'nin, çerezlik ayçiçeğinin ise yüzde 30'unun üretildiği Denizli'nin Çal ilçesinde son 15 gündür sağanakla birlikte etkili olan dolu, büyük hasara neden oldu. Dolu nedeniyle başta ayçiçeği olmak üzere üzüm, haşhaş, mısır ve buğday ekili alanlar yüzde 100'e varan oranlarda hasar gördü.



Çal ilçesi geçen 15 günde son 60 yılın en şiddetli sağanağı ve dolu yağışını birlikte yaşadı. Ceviz büyüklüğüne varan irilikte dolunun yağdığı ilçede özellikle ekili alanlar, büyük zarar gördü. Türkiye'de şaraplık üzüm üretiminin yüzde 35'inin, çerezlik ayçiçeği üretiminin ise yüzde 30'un yapıldığı ilçede, özellikle bu iki üründe büyük zarar meydana geldi. Bu iki ürünün yanında haşhaş, buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin yetiştirildiği ekili alanlarda zarar gözler önüne serildi. Ayçiçeğinin yetiştirildiği tarlalarda yaşanan dolu yağışı nedeniyle parmak kalınlığındaki başlar kırıldı. Devlet kontrolünde yetiştirilmesine izin verilen haşhaşlar da dolu yağışı nedeniyle delinip, içine su girince çürüdü. Dolu yağışı üzüm bağlarında da etkili oldu. Önümüzdeki ağustos ayında hasadı yapılması gereken üzüm bağlarında, dolu darbeleri nedeniyle salkımlar döküldü, çubuklar kırıldı. Buğday tarlalarında ise, başaklar büyük tahribata uğradı. Bölgede zarar gören ekili alanlarda üretimin büyük oranda düşeceği öngörülüyor.



Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, dolu nedeniyle hububatta 6 bin dekar, mısırda 8 bin dekar, ayçiçeğinde ise 10 bin dekar alanda hasar olduğunu belirterek, "Çal bölgesinde iki ana ürün var. Yüzde 60 çekirdek, yüzde 40 mısır var. Çiftçimiz büyük emek verdi, bir yıl bütün umudunu, geçimini, derdini, borcunu bu ürünlere bağladı. İçinde bulunduğumuz ayçiçeği tarlasının çapası, ekimi her türlü işlemi bitti. Şu anda çiftçi, dekar başına yaklaşık 500 lira masraf yaptı. Yağan doluyla birlikte çiftçinin yaptığı masraf da gitti, satacağı ürün de gitti. Bu tarla tamamen bitti. Bir yıl boşuna geçti. Yüzde 40'tan yüzde 100'e kadar hasar gören tarlalar var" dedi.



AYÇİÇEĞİ VE ÜZÜM PİYASASINI ETKİLER



Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan ise, ilçede binlerce dekar tarım arazisinin işlenemez durumda olduğunu ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz ağır ve zor bir durum, emeklerimiz tamamen gitti. Büyük hasar var. Devletimiz milletine sahip çıkar. Beklemediğimiz bir durumdu. Kışın yağışlar az oldu, ancak son 15 günde yağmurla birlikte dolu, neyimiz varsa aldı götürdü. Binlerce dekar tarım arazilerimiz şu anda işlenemez durumda. Özellikle ayçiçeği, mısırda ve üzümde çok büyük hasarlar var. 40 milyon lirayı aşan hasar var. Durumu gerekli yerlere ilettik. Afet fonunda çiftçilerimize para aktarılırsa, çiftçimiz de rahatlar. Özellikle üzüm bağlarında hasar 4 yıl sürer. Çekirdeğin ve üzümün hasar görmesi fiyatları yükseltir, tavan yaptırır. Ortada mal olmayacağı için piyasa allak bulak olur. Bölgemizde şaraplık üzüm büyük miktarda ve kalitede üretiliyor. Ayçiçeği de aynı şekilde piyasayı etkiler" diye konuştu.