(Görüntülü) Bodrum'da, lüks yat fuarı

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği'nce (TYBA) 2'ncisi düzenlenen 'Yacht Charter Show'da, yerli- yabancı yat tutkunları bir araya geldi. Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da, 9- 12 Mayıs'ta düzenlenen 'TYBA Yacht Charter Show'da, birbirinden lüks guletler sergilendi. Fethiye, Marmaris, Bozburun ve Bodrum'dan 60 lüks yatın yer aldığı organizasyona tekne sahipleri ve işletmecileri ile yurt içinden ve dışından aracılar katıldı. Yat turizmine katkı yapması beklenen, sektörün profesyonellerine yönelik fuarda, Türkiye'de kullanılan ticari tekneleri tanıtmanın hedeflendiği belirtildi. '2'nci TYBA Yacht Charter Show' süresince organizasyona katılan tekne personeli ve davetliler için özel etkinlikler düzenlenecek.