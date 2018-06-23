Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu
İnce'yi İstanbul'da yüzbinler izledi
ALİBEYKÖY BARAJINDA 2 ÇOCUK KAYBOLDU  
Alibeyköy barajında 2 çoçuk kayboldu..
İstanbul'da seçimde 38 bin 480 polis görevli olacak   
İstanbul'da seçimde 38 bin 480...
Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara kalkıştı
Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara...

(Görüntülü) Bamya çiftçide 3, tezgahta 15 lira

BALIKESİR'de bamya ekimi yapan çiftçiler, tarladan toplayıp 3 TL'ye sattıkları bamyaların, pazarcı tezgahlarında 12 ile 15 TL arasında ücretlerle satılmasına tepki gösterdi. Ayvalık ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki tütün ekimi...

BALIKESİR'de bamya ekimi yapan çiftçiler, tarladan toplayıp 3 TL'ye sattıkları bamyaların, pazarcı tezgahlarında 12 ile 15 TL arasında ücretlerle satılmasına tepki gösterdi. Ayvalık ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki tütün ekimi yapan çiftçiler, son yıllarda bamyaya yöneldi. Bamya ekimi yapan üreticiler, hasat zamanı ise umduğunu bulamadı. Bamya, tarlada 3 TL'ye alıcı bulurken, pazar tezgahlarında ise 12 ile 15 TL arasında satılıyor. Çitçiler, bu duruma tepki gösterdi. Ayvalık’a bağlı kırsal Kırcılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mahmut Özmen, önceden tütün ekimi yaptığını, ancak sonrasında daha verimli olması nedeniyle bamya ekimi yapmaya başladığını söyledi. Bölgede birçok çiftçinin bamya ekimine döndüğünü belirten Mahmut Özmen, “Bamya iyi bakılırsa tarla sahibine bol ve devamlı ürün verir. Ancak icarı, mazotu, gübresi, işçisi, sabah saat 06.00'dan akşama kadar toplaması, meşakkatli bir iş. Biz hasat ettiğimiz ürünü şu an 3 TL’ye veriyoruz. Yakında bu fiyat 1,5 TL’ye kadar da düşebilir. Tezgahlara baktığımızda kilogram fiyatı 12-15 lira arasında değişiyor. Biz masrafımızı çıkarmakta zorlanırken, bu arada dönen fiyat farkları çok ciddi” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325