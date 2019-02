(Görüntülü) Bakan Selçuk: Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da iş insanlarına yaptığı konuşmada, "Ülkemiz adına hayaliniz, kalkınma hedefiniz varsa, beraberce ortaya koymak zorundayız. Çünkü, özveriyle çalışarak, 2023, 2053 ve 2073 hedeflerimize beraber yol alarak, Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız. Sizlere çok güveniyoruz, sizlerin de hükümetlerimize güvendiğinizi biliyoruz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım" dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın (BTSO) düzenlediği 'Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşması' toplantısına katıldı. BTSO'nun Altıparmak ek hizmet binasında yapılan toplantıya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ı temsilen BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Bursalı iş insanları katıdı. Bakan Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa'nın son dönemde, ekonomide ve ticarette gerçekleştirdiği atılımlarla Türkiye'nin kalkınmasında büyük başarılara imza attığını belirtti. Selçuk, şunları söyledi: "Bursa, konumu itibarıyla hepinizin bildiği gibi değer üreten, marka üreten bir şehir. Ticarete öncü olması, girişimci ruhu ve sanayi alanındaki atılımlarıyla ticarette, otomotivde, tarımda lider bir şehir. Aynı zamanda Osmanlı'nın ilk başkenti olan bu şehir, nice liderler, ticaret erbapları, sanatkâr ve zanaatkâr da yetiştiren bir şehir. Bunu da bu güçlü medeniyetine dayanan, kültürde, ekonomide geleneğine bağlı şekilde gerçekleştiriyor. Bursa aynı zamanda bizim için sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin de teminatı olan bir şehir. Sizler bu geleneği geleceğe taşıyarak ülkemizin kalkınmasında gerçek mimarlar, gerçek kahramanlar oluyorsunuz. Girişimcilik ruhunuzla, Ar-Ge'ye verdiğiniz önem ile dünya markaları yaratarak ülkemizin rekabet gücünü artırıyorsunuz. Yeni fikirlerin, buluşların tarımda, sanayide sizlerin eliyle daha büyük bir değere dönüştüğünü görüyoruz. Ben burada bir kez daha Bursa'daki iş insanlarımızı cesaretleri, bilgi ve tecrübelerini katma değere dönüştürdükleri ve girişimci ruhlarından dolayı tebrik etmek istiyorum." 'ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİ 12 AYA ÇIKARILDI' 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 26 oranında artırılarak 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm işçilerimize ve işverenlerimize de teşekkür etmek isterim" diye konuştu. Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "İşverenlerimiz için 2006'da başlattığımız asgari ücret teşvikini bu yıl da devam ettiriyoruz. Asgari ücret teşvikini 12 aya çıkardık, rakamı da iyileştirdik, 500'ün altında işçi çalışan iş yerlerinde asgari ücret teşvikimiz 150 TL olarak sürecek. Son yıllarda geçirdiğimiz bütün bu değişimin ve dönüşümün en büyük şahitleri ve destekçileri işverenlerdir. Gelişen ekonomimizde, ihracatta, istihdamda ve büyümede rekorlar kırarken, diğer taraftan bizler tabii ki sosyal yardım ve hizmetlerde de en iyi seviyelere çıkmayı hedefliyoruz. İstihdam rakamlarımız da ilerliyor. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, dünyadaki birçok ülke küresel krizin etkileriyle istihdam kayıpları yaşarken, bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyon kişi ilave istihdam sağlayarak, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de birinci olduk. Tabii ki bu başarıdaki en büyük pay, 2 yıl önce istihdam seferberliğini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına sessiz kalmayan işverenlerimize aittir. Sadece istihdam seferberliği kapsamında 2 milyona yakın vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Sadece istihdam seferberliği ile durmuyoruz, teşviklerimizle seferberliğimize devam ediyoruz." "Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde prim ve vergilerini karşılamaktayız. Bu destek süresi 12 ay" diyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Seferberliğimizle birlikte işverenlerimize de teşvik paketlerini uygulamaya devam etmekteyiz. 17 farklı teşvikimiz mevcut. Bu teşviklerden yararlanan çalışan ve iş yeri sayımız da gün geçtikçe artıyor. Bakanlık olarak prim teşviklerimizde her ay 1,7 milyona yakın işverenimize ve 10 milyondan fazla sigortalımıza destek vermekteyiz. Prim teşviklerimizi hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana da 140 milyar liradan fazla teşvikten işverenlerimiz yararlandı. İşverenlerimiz için, bu ülkeye katma değer sağlayan sizler için teşvik ve desteklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kalkınma ve gelişim için en önemli şey güç birliği. Beraber çalışabilmek, her konuda ortaklaşa hareket edebilmek, sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de desteğinizi bekliyoruz. İstihdama katkınızın Bakanınıza verdiğiniz bir söz olarak devam etmesini diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam ettiğimiz bu istihdam ve seferberlik için biz devlet olarak bizim teşviklerimiz ve desteklerimizle buradayız. Ülkemiz adına hayaliniz, kalkınma hedefiniz varsa beraberce ortaya koymak zorundayız. Çünkü özveriyle çalışarak, 2023, 2053 ve 2073 hedeflerimize yürürken beraber yol alacağız. Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız. Sizlere çok güveniyoruz, sizlerin de hükümetlerimize güvendiğinizi biliyoruz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım."