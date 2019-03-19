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(Görüntülü) Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin 3 kat arttığını belirterek, "Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı. 2000’li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara...

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin 3 kat arttığını belirterek, "Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı. 2000’li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat kurulu güçte artış sağladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’ya geldi. Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ı makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde iş insanlarıyla buluştu. Elektrik üretiminin 3 kata çıktığını açıklayan Bakan Dönmez, "Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı. 2000’li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat kurulu güçte artış sağladık. Elektrik tüketiminde de 100-120 bin bin kilovat saat elektrik tüketimimiz vardı. Şimdi 300 milyar kilovat saat tüketim var. Niye ülke büyüyor, kalkınıyor, ihtiyaçlar artıyor, nüfusumuz gelişiyor" diye konuştu.

'BEŞ BİN MEGAVATLIK BİR PLANLAMA YAPTIK'

Yerli kömüre teşvik etmek için alım garantili yerli kömüre dayalı elektrik üretim ihalelerine çıktılarını belirten Bakan Dönmez şöyle konuştu:

"İlkini geçtiğimiz yıl yaptık. Zamanla ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi de gelecek. Beş bin megavatlık bir planlama yaptık. Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde içinde Kütahya’mızın da bulunduğu kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 101.5 milyon ton, bir önceki yıl bu rakam 85’ler civarındaydı. Ama kömür rezervimiz 19 milyar ton civarında. Bu hızla bize yüzlerce yıl yetecek kömür rezervimiz var. Yerin altındaki kömürün kimseye faydası yok. Yerin altındaki madeninde ekonomiye yurttaşların emrine sunmadıkça kimseye faydası yok. Madencilik sektörü katma değeri yüksek alanlardan bir tanesidir."

Özellikle son dönemlerde petrol ve döviz kurlarının artışına bağlı olarak enerji maliyetlerinde de bazı artışlar olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Bunların yönetilebilmesi için de bazı fiyat ayarlamalarına gidildi. Ama ilk başlarda sanayide OSB’lerde şirketler daha yüksek fiyatlarla karşılaşmış olsa da zaman içinde fiyatlar OSB dışında daha alt seviyelere inmiş durumda. Ocak ayı içerisinde aldığım verilere göre OSB içindeki ile dışındaki sanayiciler arasındaki fiyat farkı aşağı yukarı yüzde 25 daha uygun fiyatlarla alabiliyor" dedi.

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