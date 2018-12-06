(Görüntülü) Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

İSTANBUL, () - ARNAVUTKÖY Belediyesi’nce faaliyete geçirilen Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM) ve İstanbul Havalimanı (İGA) iş birliğiyle, İstanbul Yeni Havalimanına 250 işçi daha alındı. Merkez ile birlikte Arnavutköy’de işsizlik oranının en aza indirilmesi hedefleniyor. Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), 8 yılda 24 bin vatandaşa çeşitli alanlarda hizmetlerinin yanında iş imkanıda sağlamaya devam ediyor. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın talimatıyla kurulan ve işçi ile işvereni bir araya getirerek istihdama katkı sağlayan ABİM, Arnavutköy’de işsizlik oranını en aza indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda düzenlenen toplu iş görüşmeleri ile vatandaşlar, özel sektördeki firmalarla bir araya gelerek kısa sürede çalışma imkanı buluyor. Son olarak İstanbul Havalimanı’nda çalıştırılmak için düzenlenentoplu iş görüşmesi ile 250 vatandaş iş sahibi oldu. Vatandaşlar verilen hizmetten dolayı memnun olduklarını dile getirdi. “GÜZEL VE TAKDİR EDİLECEK BİR ÇALIŞMA” İstihdam Merkezi sayesinde iş bulduğunu söyleyen Şeref Metin şunları söyledi: “Güzel ve takdir edilecek bir çalışma. Belediyemizin böyle sosyal hizmetlerde ön plana çıkması, insanlara öncülük etmesi güzel bir şey. Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi’ne başvurdum. İş başvurusu için bana mesaj geldi. Gelip başvurdum. Bu, iş arayanlar için bir kolaylık ve halk gözünde de Arnavutköy Belediyesi tarafından sunulan büyük bir hizmet. Belediye başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” “SOKAKTA BOŞ GEZECEĞİMİZE ÇALIŞMAMIZ GEREKİR” Arnavutköy Belediyesi tarafından gönderilen mesaj vesilesiyle iş başvurularından haberdar olduğunu belirten 19 yaşındaki Yunus Emre Çağlar ise: “İşi olmayan insanlar için böyle bir şey yapmaları bence çok mantıklı. İnsanlar boş boş sokakta gezeceklerine birilerinin katkılarıyla bir yerde çalışmaları gerekir. İş sahibi olan kişi hem ailevi sorunlarını hem de psikolojik sorunlarını gidermiş olur. Bu sayede insanlar topluma kazanmış olur” diye konuştu.