(Görüntülü) Antalya'da 240 gram ekmek 1,5 TL oldu

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Nisan ayı meclis toplantısında, 7'nci Grup Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nin teklifi üzerine ekmek fiyatlarına zam meclisin onayından geçti. Ekmeğin kilogram fiyatı 5 TL'den 6,25 TL'ye yükseldi. 240 gramlık ekmeğin fiyatı ise 1,5 TL oldu. Zam 15 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.



ATSO'nun Nisan ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özer başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in Ankara'da olması dolayısıyla Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Ekmek fiyatlarına zam talebinin görüşüldüğü meclis toplantısını, Antalya Fırıncılar Odası yönetim kurulu üyeleri de izledi.



Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihangir Deniz, yüksek girdi maliyetlerine rağmen, aylardan beri ekmek fiyatlarının sabit tutulduğunu belirterek, "Ekmekte kullanılan un, maya doğrudan sağlıkla ilgilidir. Devlet kaliteyi kontrol etmeli, adil rekabeti sağlamalıdır. Kaliteye bakmadan fiyatla oynarsanız, halkın sağlığını riske atmış olursunuz. Ankara'da ekmek fiyatına zam yapılmıştır, bütün Türkiye'de ve Antalya'da da zam kaçınılmazdır. Bugün azami fiyat tarifesi meclis gündemimizdedir. Komitemiz kilogram fiyatının 5 liradan 6 lira 25 kuruşa çıkmasını teklif etmiştir. Yönetim kurulumuz bu teklifi uygun görmüştür. Meclis onayına sunduk" dedi.



YENİ FİYATLARI MECLİS ONAYLADI



Deniz'in konuşmasının ardından hem ekmek hem de Ramazan pidesiyle ilgili ATSO 7'nci Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nin, yönetim kurulu tarafından da onaylanan yeni fiyat teklifleri meclis tarafından oylandı. Hem ekmek hem de pide fiyatlarıyla ilgili yeni fiyat teklifleri meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Buna göre, ekmeğin azami kilogram fiyatı 5 TL'den 6,25 TL'ye yükseltildi. Ekmeğe yapılan zam 15 Mayıs tarihinden itibaren Antalya il genelinde uygulanmaya başlanacak. Yeni fiyat tarifesinde katkısız ekmek endüstriyel üretim 240 gram 1,5 TL, katkısız ekmek endüstriyel üretim 280 gram 1,75 TL, katkısız odun ekmeği 240 gram 1,75 TL, katkısız odun ekmeği 280 gram 2 TL oldu. Ramazan pidesi ise 300 gram 3 TL olarak belirlendi.



'TALEBİMİZ 7,5 LİRAYDI'



Bugün gelinen noktada ekmek fiyatıyla ilgili 9 aydır haklı bir mücadele verdiklerini belirten fırıncı esnafı ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş, "9 aydır ham madde girdilerine gelen zamlar yüzde 50-80 arasında değişiyor ve maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı. Tabii ki halkın ucuz ekmek yemesini istiyoruz ama biz ekmek girdimizdeki 9 aydaki artışlarla ilgili sabırla bekledik, devlet sübvanse sağlasın diye ama ciddi bir kan kaybı oldu. Bu aldığımız kilogram fiyatı 6,25 TL aslında bizim talebimiz değil, para kazanmamız da söz konusu değil, sadece maliyetimizi karşılıyor. Normal talebimiz kilogram fiyatının 7,5 lira olmasaydı. Herkese söylüyoruz; öldük bittik, kimse dinlemedi. En azından şimdi batmayacağız, zarar etmeyeceğiz diye düşünüyorum" dedi.



1 MAYIS VE KIDEM TAZMİNATI



Toplantıda ATSO Başkan Vekili Cihangir Deniz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bütün işçi ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Deniz, çalışanların mutluluğu ve verimliliğinin ekonomik gelişmenin temeli olduğuna dikkat çekti. Dijital ekonomide çalışanların yaratıcı, yenilikçi, teknolojiye hakim olmasının zorunlu olduğunu belirten Deniz, "Bu nedenle sendikaların güçlü olması hem ekonominin hem de toplumun daha sağlıklı olmasını sağlar. 1 Mayıs vesilesiyle çalışanların sorunları ve bu konular detaylı konuşulmalıdır. Kıdem tazminatı gibi sorunları işçi ve işverenler olarak ortak akıl ile çözmeliyiz" diye konuştu.



'VERİLERDE DÜZELME BAŞLADI'



Ekonomide seçim bitince bir güven geldiğini ve verilerde düzelme başladığını dile getiren Deniz, tüketici güven endeksinde Nisan ayında belirgin bir artış olduğunu ve güven düzelmesinin tüketime, satışlara da yansıdığını kaydetti.



İŞSİZLİK UYARISI



Ekonomide yüksek enflasyon, işsizlik ve durgunluk devam ederken, hata yapma lüksü olmadığını vurgulayan Deniz, işsizlik oranının 4 puan, genç işsizliğin 7 puan arttığına dikkat çekerek, "2018 Ocak ayında 3 milyon 409 bin iken, bu, Ocak ayında 4 milyon 668 bine çıkmıştır. Henüz Ocak ayı işsizliğini biliyoruz. Şubat ve Mart ayı oranları daha yüksek olacaktır. Bu işsizler dışında iş aramayan, ama iş olsa çalışmaya hazır olan 2 milyon kişi daha bulunmaktadır. Bunların bir kısmı iş beğenmediği için işsizdir. İşsizlik tarımda ve inşaatta istihdam azalması nedeniyle artmıştır. Geçen yıla göre inşaat sektöründe 500 bin, tarımda 350 bin civarında kişi işsiz kalmıştır. Yüksek işsizlik önemli bir sosyal sorundur. Toplumdaki öfke ve gerilimde işsizliğin etkisi de bulunmaktadır" diye konuştu.



'TURİZMDE GELİŞTİRME FONU ÖNEMLİ'



ATSO Başkan Vekili Cihangir Deniz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı konular içinde Turizmde Geliştirme Fonu ve tarım projelerinin Antalya için en önemli konular olduğunu söyledi.



BİRLİK ÇAĞRISI



Mevcut siyasi gerginliğin bitmesi, bütün partilerin bir araya gelip, ekonomik ve siyasi reformlar için iş birliği yapması yönünde çağrıda bulunan Deniz, "Güçlü bir ekonomik program için muhalefet partilerinin de desteği alınmalıdır. Ekonomideki durum daha fazla zaman kaybetmeye uygun değildir. Kaybedilen her gün büyük bir kayıptır. Bir gün ülkede böyle bir beraberlik olursa her alanda daha hızlı bir gelişme göreceğimiz açıktır" diye konuştu.



'TURİZM İYİ GİDİYOR'



Antalya'nın turizmde sezona iyi başladığını belirten Deniz, "Nisan başındaki gerilemeden sonra Paskalya tatili sayesinde turist sayısı yüzde 45 oranında artmaya başladı. Bir sorunla karşılaşmadan bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Almanya pazarında Ocak ve Şubat aylarında yüzde 50 artışla başlamıştık, Mart ayında yüzde 18 düşüş oldu. Rusya, İngiltere, Hollanda pazarlarında yüksek artış devam ederken, Almanya pazarındaki düşüş dikkat çekici. Antalya olarak turizm iyi gidiyor, diye rehavete kapılmamalıyız" dedi.



ESNAFA UYARI



Kent merkezindeki ticaret ve yeme-içme yerlerinin istenilen düzeyde olmadığını da söyleyen Deniz, "Kaleiçi ve Kalekapısı tümüyle aynı tip giyim, çanta ürünleriyle dolup taşıyor. Halen turistin önünü kesenler var, bazı sokaklardan geçmek bile zor. Kaldırımlar işgal edilmiş, yolun ortası işgal edilmiş, sandalyeler atılmış, yerli de yabancılar da rahat geçemiyor. Yıllarca konuştuk, ama hâlâ bir çözüm geliştiremedik. Esnaf kendisini yenilemeden her şeyi devletten, belediyeden, odalardan beklerse hiçbir yere varamayız. Kent merkezinde turist olsun, ticaret olsun diyorsak kaliteyi artırmalıyız. İmitasyon meselesinden vazgeçmeliyiz, kaldırımları işgalden vazgeçmeliyiz, caddeden geçenlerin önünü kesmemeliyiz" ifadelerini kullandı.