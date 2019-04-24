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(Görüntülü) Antalya'da, 11 günde 4 Hint düğünü

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 11 günde yapılacak 4 Hint düğünü için 100 TIR dolusu dekor, sahne, ses ışık ve görüntü sistemi kullanılacak. Hint grup pazarında faaliyet gösteren Inventum Global'den yapılan yazılı açıklamaya...

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 11 günde yapılacak 4 Hint düğünü için 100 TIR dolusu dekor, sahne, ses ışık ve görüntü sistemi kullanılacak. Hint grup pazarında faaliyet gösteren Inventum Global'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi ve Kemer ilçesindeki otellerde 4 büyük düğün organizasyonu gerçekleştirilecek. Düğün sahiplerince isim bilgileri ve düğün bütçelerinin açıklanmasının istenmediği törenler için davetliler, hazırlanan görsel şovlar eşliğinde eğlenecek. Düğünlerin uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere tüm koordinasyonunu gerçekleştiren Inventum Global, 4 organizasyonda tedarikçileriyle yaklaşık 1000 kişilik ekiple hizmet verecek. Her etkinlik için daha önce görülmemiş konseptler kullanılacak. Düğün organizasyonları için 100 TIR dekor, sahne, ses, ışık ve görüntü sistemi kullanılacak. Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan ve gizlilik içinde sürdürülen düğünler için Türkiye, Hindistan ve Dubai'den profesyonel çekim ve prodüksiyon ekipleri, teknik ekipler, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri çalışıyor. Binlerce çiçekle dizayn edilen mekanlardaki düğünlerde, günün farklı saatlerinde şovlar, ses ve ışık gösterileri, seremoniler ve törenler ile konuklara unutulmaz deneyim yaşatılacak. Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak, Hint pazarında aralıksız devam eden pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. Üst üste, 11 günde 4 düğün organizasyonu gerçekleştireceklerine dikkat çeken Özpak, "Yüksek bütçeli bu 4 düğün sonrasında diyebilirim ki artık Türkiye Hint düğün pazarında çok daha iyi bir noktadadır. Yakın bir gelecekte Türkiye, Hint düğün pazarında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında en üst sırada olacaktır. Biz buna inanıyoruz" dedi.

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