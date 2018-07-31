(Görüntülü) Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, () - OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Akıllı Tarım TIR'ı ile 16 Temmuz'dan bu yana Türkiye genelinde 5 bin çiftçiyle buluşarak bilgilendirmeler yaptıklarını,toplamda 10 bin çiftçiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Şirket yöneticileriyle birlikte Adana'da basın toplantısı düzenleyen Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Hektaş ile Akıllı Tarım Yollarda sloganıyla yola çıkarak çiftçilerle buluşan Akıllı Tarım TIR'ı projesine ilişkin bilgiler aktardı. Şirket faaliyetlerinin sinevizyonla gösteriminin ardından konuşan Ortakçıer, 62 yıllık firma olduklarına dikkat çekti. Sahip oldukları büyük imkanlarla geleceğe ışık tutmak istediklerini kaydeden Ortakçıer, "Teknolojik imkanlar üzerinden insanlara bilgi vermek istedik. Çitçilere kendi ürünlerimizi anlatmak yerine teknolojiyi anlatmayı hedefledik. Madem bu iş milli tarımı destekleme işi o zaman biz de bunun parçası olmalıyız dedik ve bu TIR projesine başladık. Biz TIR'da çiftçilerimize dünya teknolojilerini yakalamalarını söylüyoruz" dedi. HEDEFİMİZ 10 BİN ÇİFTÇİ Kendilerini tarımın doktoru veya mühendis yerine çiftçi ve akıllı tarımın öncüsü olarak gördüklerine vurgu yapan Ortakçıer, çalışmalarına Gebze Üniversitesi'nin tüm imkanlarıyla destek verdiklerini kaydetti. Ortakçıer, şöyle devam etti: "Biz bu TIR projesiyle bir başlangıç yaptık. 16 Temmuz'da Sakarya'da başlayan yolculuğumuz uzun süre devam edecek. Biz çiftçilerimizin problemini dinleyeceğiz, ihtiyaçlarını bileceğiz ve bunun üzerinde bir şeyler geliştirip çözüm üreteceğiz. Hektaş sadece AR-GE yapmayacak, çiftçilerle buluşacağız. 19 il ve 30 ilçede çalışacağız. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin çiftçiyle buluştuk ve 5 bin çiftçiyle daha görüşme hedefimiz var. Bu 10 binlik hedef çok önemli. Çünkü 3 milyon çiftçi arasından görüştüğümüz 10 bin çiftçi diğer çiftçilere de yol gösterici olabilir." TIR YARIN CEYHAN'DA Ortakçıer, Akıllı Tarım TIR'ının yarın Ceyhan ilçesindeki çiftçilerle buluşacağını kaydetti.