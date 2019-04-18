(Görüntülü) Adıyaman'da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru

ADIYAMAN’da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreyle Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalıştırılacak olan 350 kişilik işe, 7 bin 441 kişi başvurdu. İşe alınacak isimler kura çekimi ile belirlendi. İşkur ile Adıyaman Belediyesi arasında imzalanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere 350 kişinin 6 ay süreyle işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından işe girmek isteyen 7 bin 441 kişi başvuru yaptı. Yoğun başvuru üzerine işe alınacak kişilerin belirlenmesi için bugün Adıyaman Belediyesi konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İçeriye sığmayan vatandaşlar salon dışında kurulan hoparlör ile kura çekiminde çıkan isimleri takip etti. Kura çekiminde 6 ay süreyle işe girecek olanlar sevinç yaşadı.