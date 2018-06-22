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(Görüntülü) 'Adana'da ekim yapılmadı' patatesin fiyatı arttı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de üreticiler patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya kadar çıkmasını, Adana’da ürün ekimin az yapılmasına bağladı. Geçen aylarda 20 kuruşa satamadıkları depodaki patatesi hayvanlara yem yapan Niğdeli...

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de üreticiler patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya kadar çıkmasını, Adana’da ürün ekimin az yapılmasına bağladı. Geçen aylarda 20 kuruşa satamadıkları depodaki patatesi hayvanlara yem yapan Niğdeli patates üreticisi Sami Çamur, Adana'da patates ekim alanının azalmasının fiyatların artmasına neden olduğunu belirtti. Çamur, "Adana’da patates, dönüme iki ton verdiğinden, çiftçi ekimden vazgeçti. Bizler Niğde'de patates para etmediği için hep döktük. Kilosunu 20 kuruşa satamadık. Büyük çiftçiler alıyor depolarda stok yapıyor. Parayı onlar kazanıyor. Bizler kazanamıyoruz" dedi. Çiftçi Recep Özdemir ise "Biz kilosunu 10 kuruşa satamadık. Biz kepçeyle mallara döktük, hayvanlara yedirdik. Fiyatların yükselmesinin nedeni, çiftçi ekemedi. Adana'da da az ekildi, verimi de düşük oldu" dedi.

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