(Görüntülü) ACE of M.I.C.E. için geri sayım başladı

Türkiye’nin tek etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E. Exhibition, bu yıl 6. kez İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinliğin sahibi Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, "Türkiye turizm gelirinin yüzde 30'u M.I.C.E tarafından geliyor. Şu an 9 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz" dedi. Türkiye'nin ilk ve tek etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E., bu yıl Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda ve Demirören Medya Grubu ana medya sponsorluğunda 6. kez düzenlenecek. 20-22 Şubat tarihleri arasında 'Connecting Dots' mottosu çerçevesinde hazırlanan fuarın ardından 3 Nisan günü ise 7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri’nin görkemli ödül töreni gerçekleştirilecek. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, "Bu fuar ile Türkiye ve global MICE sektörünü İstanbul’da bir araya getiriyoruz. Bu sene fuar kapsamında 41 ülkeden 254 tane kongre, toplantı ve etkinlik organizasyonu yapan dünya devi şirketi ülkemizde ağırlayacağız. Katılımcıların hem İstanbul'u görmesini, hem de orta ve uzun vadede uluslararası kongre ve toplantıların Türkiye'de düzenlenmesini sağlamış olacağız" diye konuştu. "BİR DELEGENİN HARCAMASI 2 BİN 500 DOLAR" Sektörün Türkiye turizmine katkısını değerlendiren Ataman, "Bu sektör aslında en üst segment diyebiliriz. Kongre, etkinlik ve toplantı için gelen delegelerin eğitim seviyeleri yüksek. M.I.C.E. için Türkiye'ye gelen bir delegenin ortalama harcaması 2 bin 500 dolar. Normal turist 640 dolar civarında bir harcama yapıyor. M.I.C.E. için gelen bir delegenin bıraktığı paranın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Sayın bakanımızın bir hedefi var; 2023'te 70 milyon turist ve 70 milyar bir gelir. Hedef aynı zamanda nitelikli turist. Bu M.I.C.E. delegesi anlamına geliyor. Bunun ülke ekonomisine çok büyük bir katkısı var. Bizim turizm gelirimizin yüzde 30'u M.I.C.E. tarafından geliyor. Şu an için 9 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Bunu daha artırabiliriz çünkü ülkemizin potansiyeli çok yüksek" ifadelerini kullandı. "EN ÇOK MİSAFİR RUSYA'DAN GELİYOR" Türkiye'yi M.I.C.E. sektöründe en çok tercih eden ülkeleri sıralayan Ataman, "Rusya'dan bu tür etkinlikler için çok tercih ediliyoruz. Özellikle teşvik toplantıları için Türkiye tercih ediliyor. Rusların en çok tercih ettiği destinasyon Antalya. Avrupa'dan da çok ciddi bir talep var. Incentive çok enteresan bir pazar. Düğün için özellikle Hindistan, Pakistan, İran ve Lübnan’dan Türkiye çok tercih ediliyor. Aynı zamanda Orta Doğu'dan da ciddi miktarda grup organizasyonları Türkiye'ye geliyor" dedi. "TURİZM 12 AY CANLI KALIYOR" M.I.C.E.'ın bir diğer avantajının da turizmi 12 ay canlı tutması olduğunun altını çizen Ataman, "Bir diğer avantajı da Türkiye turizminin 12 ay canlı kalmasını sağlaması. Türkiye'de turizm nisan başından ekim sonuna kadar devam ederken M.I.C.E.'da bu ekim sonu ile nisana kadar sürer. Turizmin 12 aya yayılmasını sağlayan bir sektör. M.I.C.E. olmadığında oteller sezonluk çalışmak durumunda kalır" değerlendirmesinde bulundu.