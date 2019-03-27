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Google’dan "yapay zeka danışma kurulu"

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Google LLC Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Walker, şirketin yapay zeka (AI) kullanımının ölçülmesi amacıyla bir danışma kurulu oluşturduğunu duyurdu. “The Advanced Technology...

Google’dan "yapay zeka danışma kurulu"

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – Google LLC Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Walker, şirketin yapay zeka (AI) kullanımının ölçülmesi amacıyla bir danışma kurulu oluşturduğunu duyurdu.
“The Advanced Technology External Advisroy Council” ismi verilen kurulda, matematikten bilgisayar bilimlerine, felsefeden psikolojiye ve dış politikalara kadar farklı alanlarda uzman kişiler yer alacak. The Verge’e göre, Walker söz konusu kurulla ilgili, “Bu grup Google’ın, AI ilkelerinden doğan en karışık problemlerle uğraşacak ve bize çeşitli bakış açıları kazandıracak” dedi.
Google’ın, ABD Savunma Programı’nın drone projesi Project Maven’a olan katılımına yapılan eleştirilerin ardından Google projeden çekildiğini açıklamış ve şirketin, uluslararası hukuk ve insan hakları prensiplerine zarar verecek herhangi bir teknoloji veya ürün üzerinden çalışmasını yasaklayan yeni bir kılavuz oluşturmuştu. Project Maven’ın ardından şirket, ABD ordusunun Çin askeri güçlerinin, Google’ın Dragonfly adı verilen ve Pekin devleti için oluşturulan arama motorundan faydalandığı iddiasının ardından kendini başka bir anlaşmazlığın içinde bulmuştu.

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