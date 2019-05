Google’dan kişisel veriler için “otomatik silme” özelliği

Mahmut Can Emir/ İstanbul, 2 Mayıs () – Google, kullanıcılarına konum geçmişi, arama geçmişi ve web ve uygulama geçmişini silme imkanı veren özellikleri devreye aldığını açıkladı.

Google’ın açıklamasına göre kullanıcılar artık Google’ın daha iyi bir kullanım tecrübesi için sakladığı kişisel verilerin ne kadar süre saklanacağına karar verebilecek.

Google’ın yeni uygulaması kullanıcılara, etkinlik verilerini ne kadar süre ile saklanmasına izin vereceğini seçmesine izin vererek bilgilerin üç ay ile 18 ay arasında bir süre içinde otomatik olarak silinmesi için talimat verebilecekler.

Google Resmi blogunda yayınlanan bilgilendirme mesajında şöyle denildi:

“Google olarak ürünlerimizin herkese yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Konum Geçmişi veya Web ve Uygulama Etkinliği ayarlarını açık konuma getirdiğinizde, bu veriler Google ürünlerinin sizin için daha kullanışlı olmasını sağlayabiliyor. Örneğin hoşunuza gidecek bir restoran önermek veya bir önceki aramada kaldığınız yerden devam etmek gibi… Verilerinizi özel ve güvenli şekilde tutmak için çalışırken, sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda verilerinizi yönetmeniz ve silmeniz için daha kolay yöntemler sunmamız gerektiği sonucuna vardık.

“Halihazırda Konum Geçmişi ve Web ve Uygulama Etkinliğinizi açma/kapama kontrollerine Google Hesap hizmeti üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz ve dilerseniz verilerinizin tamamını veya bir bölümünü elle silebiliyorsunuz. Şimdi, bu seçeneklere ek olarak verilerinizi yönetmeyi daha da kolaylaştıran “otomatik-silme” kontrollerini duyuruyoruz.

“Etkinlik verilerinizi ne kadar süreyle tutmak istediğinize ilişkin bir zaman sınırı seçtikten sonra bu süreden daha eski olan her türlü veri otomatik olarak ve sürekli şekilde siliniyor. Söz konusu kontroller ilk olarak Konum Geçmişi ile Web ve Uygulama Etkinliği için geçerli olacak ve önümüzdeki haftalarda kapsamı genişleyecek.”

Google’ın açıklamasınının devamında kullanıcılarının verilerini her zaman kullanıcılar için en uygun olacak şekilde yönetilebilmesi gereğine işaret edildi ve “Bunun gerçekleşmesi için size en iyi kontrol imkanını sağlama konusunda son derece kararlıyız” denildi.