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Google Türkiye Rekabet Kurumu’na 28 Ağustos’ta savunma verecek

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Google, Avrupa Komisyonu’ndan sonra Türkiye Rekabet Kurumu’na da sözlü savunma verecek. Rekabet Kurumu sözlü savunma toplantısının 28 Ağustos’ta yapılacağını duyurdu. Toplantıya katılmak isteyen...

Google Türkiye Rekabet Kurumu’na 28 Ağustos’ta savunma verecek

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Google, Avrupa Komisyonu’ndan sonra Türkiye Rekabet Kurumu’na da sözlü savunma verecek. Rekabet Kurumu sözlü savunma toplantısının 28 Ağustos’ta yapılacağını duyurdu.
Toplantıya katılmak isteyen tarafların 13 Ağustos mesai bitimine kadar Rekabet Kurumu’na başvuru yapması gerekiyor.
Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 28 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. (19.7.2018)
“Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve GOOGLE ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
“Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 10:30’da yapılacak.
“Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, ‘Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ’ uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Ağustos 2018 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu’na başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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