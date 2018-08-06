Google, Çin’de bulut hizmeti için yerel ortak arayışında

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ağustos () – ABD merkezli Google Inc, aralarında Tencent Holding ve Inspur Grupu’un da bulunduğu Çinli internet şirketleriyle bulut (cloud) hizmeti için görüşmeler yapıyor.

China Daily’de yer alan habere göre Çin’de vereceği bulut hizmetleri için yerek ortak arıyor. Habere göre yıl başında başlayan görüşmelerin ardından Google ortaklık kurmayı planladığı yerel internet şirketlerinden üç kişilik bir kısa liste oluşturdu.

Çin’in yasalarına göre dijital bilgilerin ülke içinde saklanması gerekiyor. Çin’de veri merkezi olmayan Google, Drive ve Docs gibi internet temelli hizmetlerini sunabilmek için yerel hizmet sağlayıcılarıyla ortaklık kurmak zorunda.

Synergy Research Group’un hazırladığı bir araştırmaya göre Çin, dünyadaki en büyük ikinci bulut hizmetleri pazarı ve sektörde yerel şirketler hakim. Geçen sene hükümetin yayınladığı planlara göre Çin bulut bilişim sektörünü 2019 itibariyle 430 milyar yuan (62.8 milyar dolar) büyüklüğe ulaştırmayı hedefliyor.