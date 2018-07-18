Google AB’nin 4.34 milyar euro cezasını temyize götürecek

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Google, Avrupa Komisyonu’nun bazı faaliyetlerini durdurmadığı takdirde 4.34 milyar euro (5 milyar dolar) ceza ödemesi gerektiği kararını temyize götürecek.

Google’dan yapılan açıklamada şöyle dedi:

"Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz."

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a, Android mobil işletim sistemini, rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda 4.34 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti. Komisyon, Google’a 2017 Haziran ayında da 2.4 milyar euro (2.8 milyar dolar) ceza kesmişti.