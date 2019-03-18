Google 140 milyar dolarlık oyun sektörüne girmeye hazırlanıyor

Erkan Öz / İstanbul, 18 Mart () - Dünyanın en büyük arama motoru ve internet hizmetleri şirketi Google, yıllık cirosu 140 milyar dolara ulaşan oyun sektörüne girmeye hazırlanıyor.

Newsweek dergisinin haberine göre Google, bulut tabanlı ve Netflixe benzeyen bir sistem ile sektörün tüm yapısını değiştirmeyi hedefliyor.

Google’ın yeni sisteminde oyunlar bilgisayar, konsol ya da telefonda yüklenmek yerine kullanıcıya uzak bir sunucuda tutulacak. Kullanıcı oynamak için yüksek hızlı internet ile sunucuya ulaşacak.

Aynı sistemi uzun süredir Netflix ve YouTube gibi platformlar zaten kullanıyor. Fakat video paylaşım sistemlerinde kullanıcı sunucudan gelen içerik üzerinde sadece durdurma, başlatma ya da hızlı sarma gibi basit işlemler yaparken, oyunlarda sunucudaki içerik ve oyuncu arasında sürekli yoğun bir etkileşim olması gerekiyor. Bu fark da oyunları buluttan yayınlamak fikrini oldukça zor hale getiriyor. Bu tarz güç bir işi ancak Google büyüklüğünde şirketlerin boşalması söz konusu.

Google Ekim 2018’de Project Stream Programını başlatmış ve oyun oynamaları için ‘beta tester’ları davet etmişti. Ocak ayı boyunca kullanıcılar ortalama bir PC ile geleneksel bir Google Chrome tarayıcı kullanarak Assassin’s Creed Odyssey isimli oyunun son versiyonunu buluttan oynama imkanına sahip oldu. Kullanıcılar, deneyimin mükemmellikten uzak olduğunu fakat gelecek için ümit verdiğini belirtti.

Oyunların buluttan yayınlanması ile oyun sektörüne iyi ve kötü birçok yeni özellik gelebilir.

İyi özellikler:

-Uzun oyun yükleme süreleri tarih olacak

-Oyun oynamak için pahalı bilgisayarlar ya da konsollar satın almaya gerek kalmayacak

-Netflix gibi sistemlerde uygulandığı gibi, içeriğe farklı platformlarda her seferinde kaldığınız yerden devam etmek mümkün olacak. Örneğin bir oyunu oynamaya bilgisayarınızda başlayıp, yolda tabletinizde devam edip en sonunda telefonunuzda bitirebileceksiniz.

-Çok daha fazla kişi oyun oynayabilecek ve oyuncu sayısı artınca Multiplayer oynama sıklığı artacak

Kötü özellikler:

-Muhtemelen bu servise ancak abone olarak ulaşabileceksiniz. Eski sistemde pahalı makineler alıyorsunuz fakat istemediğiniz zaman oynamıyorsunuz. Yeni sistemde ise bir kez abone olunca oynamasanız da para ödemeye devam etmek zorundasınız.

-İnternetinizde bir aksama olursa bu oyun oynayamayacaksınız demek oluyor

-Oynadığınız oyun elinizde bulunmayacak. Netflix’te bazı dizilerin birdenbire yayından kaldırılması gibi buluttan yayın yapan kuruluş oyunu kaldırırsa çok sevdiğiniz bir oyuna bir daha ulaşamama riskiniz var.

Google bu alanda rakipsiz değil. Microsoft Project xCloud, PlayStation Now, Amazon, Verizon Gaming ve Electronic Arts olası güçlü rakipler arasında yer alıyor.

