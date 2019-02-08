Goodyear Finans Direktörü Hubert Milesseau oldu

İstanbul, 8 Şubat () - Goodyear İberya Finans Direktörü Hubert Millasseau, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Finans Direktörü oldu.

Hubert Millasseau, Goodyear’a 2007 yılında EEMEA FP&A Müdürü olarak katıldı, 2010 yılında Orta Doğu & Afrika Finans İş Ortağı ve 2012 yılında da Orta Doğu & Afrika Finans Direktörü olarak çalıştı. 2015 yılında İberya Finans Direktörü rolüne atanan Millasseau, Madrid’de görev yaptı.

Millasseau, Goodyear’a katılmadan önce Fransa’da turizm ve telekomünikasyon sektörlerinde finans alanında farklı görevlerde bulundu.

French ICS Bégué Finance School Muhasebe Bölümü mezunu olan Hubert Millasseau, Neoma Business School MBA Yüksek Lisans derecesine sahip. (Fotoğraflı)