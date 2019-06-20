Goldman Sachs: Tesla hisselerinde düşüş devam edecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Haziran () - ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Tesla'nın hisse başına değer hedefini, Çarşamba gününe göre yüzde 30 düşürerek, 200 dolardan 158 dolara çekti. Hedef değerdeki düşüşün sebebi olarak talep endişeleri gösterilirken, hisse değerlerindeki düşüşün devam edebileceğine işaret edildi.

Goldman Sachs analisti David Tamberrino, "Yatırımcıların sorması gereken soru, Tesla'nın Model S, Model X ve Model 3 araçlarının sürdürülebilir talep düzeyleri ve Model Y'nin piyasaya çıkışıyla nasıl etkilenecekleri olmalı" dedi ve Tesla'nın araçlarının sürdürülebilir talep düzeylerinin artmaması halinde aşağı yönlü revizyonların devam edeceğini söyledi.

Tesla hisseleri, Çarşamba gününü yüzde 0.75 artışla 226.43 dolar düzeyinde tamamladıktan sonra, Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.6 değer kaybetti.