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Goldman Sachs iPhone satış öngörülerini düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart () – ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Apple’ın yılın ilk yarısında gerçekleştireceği iPhone satışlarına ilişkin tahminlerini revize etti ve ikinci çeyrekte 53 milyon birim iPhone satışı gerçekleşeceğine...

Goldman Sachs iPhone satış öngörülerini düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart () – ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Apple’ın yılın ilk yarısında gerçekleştireceği iPhone satışlarına ilişkin tahminlerini revize etti ve ikinci çeyrekte 53 milyon birim iPhone satışı gerçekleşeceğine ilişkin öngörüsünü 40.3 milyona düşürdü.

CNBC’de yer alan habere göre yatırım bankasının Mart ayı ile biten ilk çeyrekteki beklentilerini ise gerçekleşen satışlar doğrultusunda 1.7 milyon birim düşürdü.

Goldman Sachs tarafından müşterilere gönderilen bir notta “Mart ve Haziran dönemi için iPhone talep beklentileri zaten zayıftı; ancak, birinci çeyrekte gerçekleşen satışların beklentilerin de altında olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Wall Street analistleri ise, iPhone sevkiyatlarına ilişkin beklentilerini yüzde 2.5 düşürerek 30 Eylül 2018’de bitecek mali yılda toplam 217.3 milyon birim iPhone sevkiyatı gerçekleşeceğini öngörüyor.

Satışlara bağlı olarak gelir beklentilerini de düşüren Goldman Sachs, Eylül sonu biten mali yılda Apple’ın gelirlerine ilişkin beklentilerini yüzde 2.4 düşürdü ve 256.6 milyar dolar gelir elde edeceğini öngördü. iPhone gelirlerine ilişkin 2019 beklentisini de düşüren Goldman Sachs, daha önceki 2019 gelir beklentisini yüzde 2.7 düşürerek 272.5 milyar dolara indirdi.

Goldman Sachs'ın iPhone sevkiyatlarına ilişkin bir diğer öngörüsü de, 2019 mali yılında yüzde 4.0 ve 2020 yılında da yüzde 1.8 düşeceği yönünde oldu.

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