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Goldman Sachs: Brent 70-75 dolara kadar yükselebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Şubat () – ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ın öngörüsüne göre, Brent petrol fiyatları, petrol piyasalarında görülen sıkılaşma etkisiyle, kısa vadeli olarak öngörülen varil başına...

Goldman Sachs: Brent 70-75 dolara kadar yükselebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Şubat () – ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ın öngörüsüne göre, Brent petrol fiyatları, petrol piyasalarında görülen sıkılaşma etkisiyle, kısa vadeli olarak öngörülen varil başına 67.5 doların üzerine çıkarak, varil başına 70 – 75 dolar bandına ulaşabilir.
Goldman Sachs’ın Pazartesi günü yayınlanan araştırma notunda, 2019 yılının Haziran ayı sonunda petrol fiyatları yukarı yönlü hareket edecek.
Goldman Sachs, öngörüsüne rağmen, Brent petrol fiyatlarının 70 dolar düzeyine yükselmesini geçici olacağını, ABD’nin petrol ihracatı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksııtlamalarının yılın ikinci yarısında yukarı yönlü hareketi limtleyeceği belirtildi.
Goldman Sachs’ın notunda, “Petrol piyasaları Mart ve Nisan aylarında büyük ölçüde sıkılaşacak” denildi ve OPEC’in üretim kısıtlamalarının ve Venezuela’nın tedarik sıkıntılarının artması durumunda petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükseleceği belirtildi.
Goldman Sachs analistlerine göre, petrol fiyatları 70 – 75 dolar aralığına kadar yükselebilir ancak bu yükselişin geçici olacağını öngören analistler yıl sonu için varil başına Brent petrol fiyatı öngörülerini 60 dolarda tuttular.

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