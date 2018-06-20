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Goldman Sachs: Bitcoin asla kullanılmayacak demek “küstahça” bir söylem

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein, kendisinin Bitcoin yatırımı bulunmadığını, ancak, Bitcoin’in bir geleceği olmadığı iddiasının da “oldukça küstah” olduğunu söyledi. ABD’nin New...

Goldman Sachs: Bitcoin asla kullanılmayacak demek “küstahça” bir söylem

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Goldman Sachs CEO’su Lloyd Blankfein, kendisinin Bitcoin yatırımı bulunmadığını, ancak, Bitcoin’in bir geleceği olmadığı iddiasının da “oldukça küstah” olduğunu söyledi.
ABD’nin New York kentinde The Economic Club’ta konuşan Blankfein, dünyanın altın standardından, devletlerin yönettiği yasal para kullanımına geçtiği örneğini vererek, ileride bir gün kripto para birimlerinin de aynı şekilde kullanılmasının imkansız olmadığını belirtti ve şöyle konuştu:
“Eğer devletin onaylaması sebebiyle yasal para kabul edilebiliyorsa, aynı durum ileride kripto para birimleri için de neden geçerli olmasın?
“Kripto para birimleri benim için uygun değil; benim Bitcoin yatırımım yok, bildiğim kadarıyla Goldman Sachs’in de yok fakat eğer bir gün kripto para birimleri kullanımı artarsa, size bunun neden olduğunun tarihçesini gösterebilirim.
“Yatırım yapmadığım veya aşina olmadığım için kripto para birimleri kullanımı asla gerçekleşmeyecek demek oldukça küstah bir söylem olur.”

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