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Goldman Sachs anlaşmasız Brexit öngörüsünü yüzde 25’e çıkardı
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşma olmadan ayrılma (anlaşmasız Brexit) öngörüsünü yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltti. CNBC’de yer alan habere göre bankadan yapılan açıklamada,...
EKONOMİ 03.09.2019, 13:55
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşma olmadan ayrılma (anlaşmasız Brexit) öngörüsünü yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltti.
CNBC’de yer alan habere göre bankadan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ta bakanların Brexit’e yönelik çalışmaları sürerken parlamentodaki tatilin devam etmesi sebebiyle Goldman Sachs anlaşmasız Brexit beklentisini yüzde 25’e çıkardığını açıkladı. Banka ayrıca, en iyi senaryoda şu ana kadar üç kez reddedilen mevcut Brexit anlaşmasının Avam Kamarası’nda kabul edilmesi için de geriye yüzde 45 ihtimal kaldığını belirtti.
Birleşik Krallık’ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak. Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson’ın AB’den Brexit’i 31 Ocak 2020’e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekim’e kadar Brexit’in gerçekleşeceğini söylemişti. Bazı hükümet kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre de 14 Ekim’de milletvekillerinin Avam Kamarası’nın kontrolünü almaları durumunda Johnson’ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi. Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.
CNBC’de yer alan habere göre bankadan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ta bakanların Brexit’e yönelik çalışmaları sürerken parlamentodaki tatilin devam etmesi sebebiyle Goldman Sachs anlaşmasız Brexit beklentisini yüzde 25’e çıkardığını açıkladı. Banka ayrıca, en iyi senaryoda şu ana kadar üç kez reddedilen mevcut Brexit anlaşmasının Avam Kamarası’nda kabul edilmesi için de geriye yüzde 45 ihtimal kaldığını belirtti.
Birleşik Krallık’ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak. Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson’ın AB’den Brexit’i 31 Ocak 2020’e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekim’e kadar Brexit’in gerçekleşeceğini söylemişti. Bazı hükümet kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre de 14 Ekim’de milletvekillerinin Avam Kamarası’nın kontrolünü almaları durumunda Johnson’ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi. Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.
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