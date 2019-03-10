Göbeklitepe maketi Cannes MIPIM Fuarı'nda sergilenecek

İstanbul, 10 Mart () - Hong Kong merkezli RJ Models, Göbeklitepe’nin maketini Cannes’da gerçekleşecek MIPIM Fuarı’nda sergilemeye hazırlanıyor.

RJ Models'dan yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’nin inşasının varsayılan teorilere göre yansıtıldığı 1000 parçadan oluşan maket, 20 kişilik bir ekip tarafından tamamlandı.

Dünyanın lider mimari maket tasarım şirketi RJ Models, hazırlıkları uzun süredir devam eden Göbeklitepe maketini 12-15 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de görücüye çıkarıyor.

RJ Models, ilk kez MIPIM Fuarı’nda sergilenecek “tarihin sıfır noktası”nın maketini, Göbeklitepe’nin 20 yıl boyunca kazı, koruma ve araştırma çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası iletişimine destek verecek ana sponsoru olan Doğuş Grubu’nun da desteğiyle hazırladı.

RJ Models’ın Hong Kong’daki fabrikasında üretilen ve yaklaşık 1000 parçadan oluşan Göbeklitepe’nin maketi için 20 kişilik bir ekip 1.600 saat çalıştı. 2.5x1.5 metre ölçülerindeki maketin hazırlanışında, Göbeklitepe ziyaretçi merkezi için özel hazırlanan materyaller ve Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan çizimleri baz alındı. Makette Göbeklitepe’nin inşa süreci varsayılan teorilere göre aktarılmaya çalışıldı.

Göbeklitepe maketine ilişkin konuşan RJ Models Bölgesel Ortaklarından Uğur Maslamani, şunları söyledi:

"Aylar süren çalışmalar sonucu hazırladığımız bu maketle Göbeklitepe’yi MIPIM’de tüm dünyaya tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Makete Göbeklitepe’nin o dönemki inşasını varsayılan teorilere göre yansıttığımız için bölgenin 12 bin yıl önceki varsayılan halini esas almak durumundaydık. Bunun için maketin yapımından daha uzun süren bir bilgi toplama sürecimiz oldu. Bu konuda Doğuş Grubu’nun büyük desteğini aldık, maketin yapımı için gerekli tüm teknik bilgileri Alman Arkeoloji’nin de desteğiyle bizimle paylaştılar ve ortaya eşsiz bir çalışma çıktı."

2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi nedeniyle bu maketin Türkiye’nin ve bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını hatırlatan RJ Models Bölgesel Ortaklarından Hakan Özkan, "Göbeklitepe maketini, dünyanın en önemli ve prestijli fuarlarından biri olan MIPIM’de sergileyerek yüz binler, belki de milyonları 'tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe ile tanıştıracağız" dedi. (Fotoğraflı)