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GMİS Genel Başkanı Demirci: TTK, Türkiye için bir şanstır

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alınması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Demirci, "Türkiye’nin taşkömürüne ihtiyacı var. TTK,...

GMİS Genel Başkanı Demirci: TTK, Türkiye için bir şanstır
GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alınması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Demirci, "Türkiye’nin taşkömürüne ihtiyacı var. TTK, Türkiye için bir şanstır" dedi.
GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu  toplantısı yapıldı. Toplantıya, merkez yöneticilerin yanı sıra şube başkan ve temsilcileri katıldı. Geçen 30 Aralık’ta Bartın Devlet Hastanesi’nde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan’ın koltuğuna fotoğrafı konuldu. 2017 yılının ilk Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısını yaptıklarını belirten Ahmet Demirci, Türkiye’nin taşkömürüne ihtiyacı olduğunu söyledi. Demirci, "Vatandaştan dolarlarını bozması istenen şu dönemde, Türkiye’nin taşkömürü için dışarıya verilecek parası yok. Kömürümüz var, çalışacak insanımız var, imkanımız var, ancak siyasi irade yok. TTK, Türkiye için bir şanstır. İktidar partisi milletvekilleri de bunu Ankara’da anlatmalıdır. Zonguldak-Bartın-Karabük halkı olarak biz anlatmanın bir yolunu mutlaka bulacağız" dedi.
2017’de TTK’da, MTA’da ve HEMA’da toplu iş sözleşmelerini imzalayacaklarını da hatırlatan Demirci, "Her sözleşme döneminde olduğu gibi yine savaş ve kriz bahaneleri var. Ama biz krizin, işçilere ve emekçilere fatura edilmesine izin vermeyeceğiz. Bunun için tüm hazırlıklarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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