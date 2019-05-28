GM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız

İstanbul, 28 Mayıs () - VakıfBank’ın 65’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bankanın yeni Genel Müdürü olan Abdi Serdar Üstünsalih görevi devralmasının ardından, “Büyük VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız” dedi.

VakıfBank’ın 65’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Abdi Serdar Üstünsalih, sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında VakıfBank Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Mesleğe ilk adımını attığı VakıfBank’ta Genel Müdürlük görevine seçilmekten onur duyduğunu belirten Üstünsalih, “Büyük VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Yeni dönemde temel şiarımız, ülkemiz için var gücümüzle çalışmak ve bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz milletimize hizmet vermektir. Bu onurlu vazifeyi yerine getirebilmek için Büyük VakıfBank Ailesi’nin her bireyi görev ve unvan fark etmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam edecektir” dedi.

VakıfBanklı olmanın güven ve cesaretiyle, seferberlik anlayışı içinde hareket edeceklerini belirten Abdi Serdar Üstünsalih, “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası olma vizyonuyla milli ekonomiye katı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu yolda elimizden gelen katı ve çabayı göstermek, bizler için her şeyden önce sahip olduğumuz vakıf kültüründen gelen ‘emaneti koruyup çoğaltmak ve yüceltmek’ sorumluluğumuzun bir gereğidir. Ülkemiz, milletimiz ve Bankamız için ulaşacağımız nice büyük hedefler, imza atacağımız daha nice başarılar var” dedi.

Yalnızca VakıfBank olarak değil, bağlı ortaklıklarıyla da çağdaş finansal hizmet anlayışını sürdüreceklerini belirten Üstünsalih, “Nitelikli insan kaynağımız, sağlam sermaye yapımız, modern bilgi teknolojileri gücümüzle tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olmaya devam edeceğiz. Bugünün ve yarının bankacılığına yön veren politikalarımızla, sosyal sorumluluklarının farkında olan kurum anlayışımızla her anlamda üzerimize düşeni yerine getireceğiz" diye ekledi. (Fotoğraflı)