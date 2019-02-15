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GM Financial ve Spring Labs’ten kimlik hırsızlığı sorunu için blockchain işbirliği

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Şubat () – ABD merkezli otomotiv finansmanı şirketi General Motors Financial (GM Financial) kimlik hırsızlığı sorununun önüne geçmek için blockchain şirketi Spring Labs ile işbirliği yaptı. Söz konusu işbirliği,...

GM Financial ve Spring Labs’ten kimlik hırsızlığı sorunu için blockchain işbirliği

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Şubat () – ABD merkezli otomotiv finansmanı şirketi General Motors Financial (GM Financial) kimlik hırsızlığı sorununun önüne geçmek için blockchain şirketi Spring Labs ile işbirliği yaptı.
Söz konusu işbirliği, blockchain teknolojisinin otomotiv endüstrisine adaptasyonu kapsamında önemli bir adım olarak görülürken, konuyla ilgili Forbes’a konuşan GM Financial Strateji Yetkilisi Mike Kanarios, blockchain teknolojisinin kimlik hırsızlığı sorununun çözümüne “daha iyi, hızlı ve ucuz bir sistem” getireceğine inandığını söyledi.
GM Financial, ABD’de en hızlı yayılan kimlik hırsızlığı olarak da bilinen “sentetik kimlik hırsızlığı” sorunu için çözüm aramaya devam ediyor. Birden fazla kişinin kişisel verisinden yeni bir kimlik oluşturma olarak da bilinen sentetik kimlik hırsızlığının oldukça etkili ve takip etmesi zor olduğu belirtilirken, Kanarios “General Motors’un finans kolu ve dünyanın önde gelen otomotiv finansman şirketi olarak, dolandırıcılık eylemlerinin önlenmesi ve söz konusu eylemlerin tespiti için sistemlerimizi geliştirerek müşterilerimizi korumak ve onlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Başlangıç sermayesinden 15 milyon dolar elde eden blockchain startupı Spring Labs CEO’su Adam Jiwan da, söz konusu işbirliğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kimlik hırsızlığı gibi endişelendirici ekonomik sorunların çözümü için GM Financial ile yaptığımız işbirliği oldukça heyecan verici.”
 

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