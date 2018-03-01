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Global Yatırım Holding, hisse geri alım programı açıkladı

İstanbul, 1 Mart () - Global Yatırım Holding, azami fon tutarı 150 milyon lira olmak üzere, hisse geri alım programı açıkladı. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm paydaşların...

Global Yatırım Holding, hisse geri alım programı açıkladı

İstanbul, 1 Mart () - Global Yatırım Holding, azami fon tutarı 150 milyon lira olmak üzere, hisse geri alım programı açıkladı. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm paydaşların menfaatlerinin korunmasını amaçladık” dedi.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyurularına uygun olarak, hisse geri alım programı açıkladı. Azami fon tutarı 150 milyon lira (yaklaşık 40 milyon dolar) olmak üzere planlanan program, Global Yatırım Holding yatırımcıları için hisse başına 0.51 lira (yaklaşık 0.13 dolar) tutarında temettü eşdeğeri bir gelire işaret ediyor. Söz konusu hisse geri alım programı tamamlandığında, geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dahil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 234 milyon lira getiri sağlanmış olacak.

Hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, ‘Özel Durum Açıklaması’yla da kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi, borsada şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, Şirketimizin kendi paylarını (GLYHO) borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu azami fon tutarının ise 150 milyon lira olarak belirlenmesine karar vermiştir.”

“Hisse fiyatının istikrarını sağlamak hedeflendi”

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Söz konusu hisse geri alım programı kararı, bir yandan hisse fiyatının istikrarını sağlamak, öte yandan şirketimizin piyasa değeri ile dayanak varlıklarının değeri arasındaki arayı kapatmak amacı ile alındı. Başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm paydaşların menfaatlerinin korunmasını amaçladık” diye konuştu. (Fotoğraflı)

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