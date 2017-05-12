Global Liman Londra Borsası’nda halka arz edildi

İstanbul, 12 Mayıs () - Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Liman İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc, en önemli küresel finans merkezlerinden Londra’da, 2017 yılının en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdi. İngiltere’de kurulu Global Ports Holding Plc’nin hisseleri, Londra Borsası’nda bugünden itibaren işlem görmeye başladı.

Global Ports Holding’in Londra Borsası’nda halka açılması, Global Yatırım Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile duyuruldu. Yapılan açıklamada arzın toplam büyüklüğünün 177.6 milyon sterlin (230 milyon dolar) ve yüzde 10.8’i İngiltere’de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, yüzde 89.2’sinin ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edildiği belirtildi.



Global Ports Holding Avrupa, Karayipler ve Asya ile genişleyecek

Londra Borsası’nda gerçekleştirilen halka arz ile ilgili açıklamalar yapan Global Ports Holding Genel Müdürü Emre Sayın, “Güçlü yatırımcıların teklifimize olan ilgisinden çok memnunuz. İyi çeşitlendirilmiş, benzersiz iş modelimiz ve mükemmel büyüme fırsatlarımız, tanınmış durumda ve şimdi halka arz döneminde oluşturduğumuz stratejimizi sunmak için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki tek bağımsız kruvaziyer liman işletmecisi olarak ilk hamle avantajımızı temel alan Avrupa, Karayipler ve Asya'daki liman operasyonlarımızın kapsamını genişletmeye odaklandık. Bu dönem bizim için çok heyecan verici ve kamuya açık bir şirket olarak yeni hayatımızı dört gözle bekliyoruz” dedi.

“Yeni hissedarlarımızla daha da büyüdük, daha da güçlendik”

Global Ports Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ise, “Bugün yapılan duyuru, Global Ports Holding için çok önemli ve heyecan verici vizyonumuzu paylaşan yeni hissedarlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Onlarla daha da büyüdük, daha da güçlendik. Bu eşsiz işin eş kurucusu olan rahmetli ortağım Gregory Michael Kiez'in asıl tutkusunu gerçekleştirmek için çok çalışan meslektaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Borsada işlem gören bir şirket olarak gelişimimizin bir sonraki aşamasını büyük bir inançla bekliyoruz” diye konuştu.

"EBRD, Global Ports Holding Plc'nin yüzde 10.84 hissesine sahip oluyor"

Global Ports Holding’in Londra’da halka arzına ilişkin Global Yatırım Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"19 Nisan 2017 ve 5 Mayıs 2017 tarihli açıklamalarımıza ek olarak: Roadshow, 11 Mayıs 2017 tarihinde başarılı bir şekilde sona ermiştir. Gelen talebin yeterli olduğunun değerlendirilmesi neticesinde arzın neticelendirilmesi istikametinde karar verilmiştir. Bu çerçevede, Global Yatırım Holding'in liman işletmeciliği faaliyetleri, yüzde 89.16 hissesine sahip olduğu ve liman işletmeciliği faaliyetlerini bünyesinde barındıran Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Global Yatırım Holding'in dolaylı olarak yüzde 89.16'sına sahip olacağı İngiltere'de kurulu olan Global Ports Holding Plc'nin altında toplanacağı şekilde yapılandırılmakta, ve halihazırda Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin hisselerinin yüzde 10.84 hissesine sahip olan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Global Ports Holding Plc'nin yüzde 10.84 hissesine sahip oluyor. Neticede arz anında Global Port Holding Plc'nin 55 milyon hissesinin 49.04 milyon adedi dolaylı olarak Global Yatırım Holding'e, 5.96 milyon adedi ise EBRD'ye ait oluyor.

Arz hisse başına 7.4 İngiliz Sterlini fiyattan gerçekleşti

"Arz hisse başına 7.4 sterlin fiyattan gerçekleşmiş olup, sermaye artışı ile 7 milyon 826 bin 963 yeni hisse ihraç edilmekte ve bunun yanı sıra Global Yatırım Holding de dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden, 3 milyon 130 bin 785 adet ek satış opsiyonu hissesi de dahil olmak üzere toplam 13 milyon 373 bin 584 adet hisseyi, EBRD ise sahip olduğu hisselerden 2 milyon 802 bin 140 hisseyi satmaktadır, arz neticesinde Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc'nin asgari yüzde 56.77 (ek satış opsiyonunun tamamı kullanılsa) hissesine sahip olmaya devam etmektedir. Arzın toplam büyüklüğü 177.6 milyon sterlindir (230 milyon dolar) ve arz edilen hisselerin yüzde 10.8'i İngiltere'de yerleşik 3 bin 935 bireysel yatırımcıya, yüzde 89.2'si ise 55 kurumsal yatırımcıya tahsis edildi.

"Kurumsal yatırımcıların menşei ve yatırım stratejileri aşağıdaki gibidir. Arz edilen hisseler, bu sabah itibarı ile işlem görmeye başladı. Hem Global Yatırım Holding hem de EBRD'nin kotasyonu takip eden 180 gün boyunca hisse satmama taahhütleri vardır.



Menşei

İngiltere - yüzde 63

ABD - yüzde 12

Asya - yüzde 13

BAE - yüzde 4

Diğer - yüzde 9



Yatırım prensibi

Hisse fonu - yüzde 63,9

Hedge fonu - yüzde 25,3

Bireysel - yüzde 10,8



"Global Liman İşletmeleri A.Ş.'yi bünyesinde barındırarak hisseleri arz edilmiş olan Global Ports Holding Plc'nin İngiltere'de kurulu olması sebebi ile Türkiye'de arz edilmemiştir, Türkiye'de bu arz ile ilgili hiçbir davet yapılmamış ve arz ile ilgili hiçbir doküman yayınlanmadı."

GPH Akdeniz’deki pazar payını yüzde 25’e ulaştırdı

Global Ports Holding (GPH); Türkiye’deki en yoğun kruvaziyer yolcu trafiğine ev sahipliği yapan Kuşadası’ndaki Ege Ports’un yanı sıra Antalya’daki Port Akdeniz ve Muğla’daki Bodrum Kruvaziyer Limanı’nı işletmektedir. GLİ yurt dışında ise; İspanya’da Akdeniz destinasyonunun en gözde limanı Barselona Kruvaziyer Limanı ile Malaga Kruvaziyer Limanı’nı, Karadağ’da Port of Adria (Bar Limanı), Portekiz’de Lizbon Kruvaziyer Limanı, Singapur’da Singapur Kruvaziyer Limanı, Malta’da Valletta Kruvaziyer Limanı, Hırvatistan’da Dubrovnik Kruvaziyer Limanı’nı işletmektedir. İtalya’da ise en çok ilgi çeken turizm merkezlerinden ve en önemli indi/bindi limanlarından Venedik Kruvaziyer Limanı ile birlikte, Ravenna Kruvaziyer Limanı, Cagliari Kruvaziyer Limanı, Catania Kruvaziyer Limanı’nı operasyonel yapısına katan GPH, ayrıca Portovenere’de kruvaziyer yolcularına karaya ulaşım hizmeti veren La Spezia Cruise Facility şirketini de bünyesine ekledi. 700’ün üzerinde çalışanı ile GLİ, Asya Pasifik ve Akdeniz’deki güçlü varlığı ile yaklaşık 7, 5 milyon yolcuya hizmet vererek, Akdeniz’deki pazar payını yüzde 25’e ulaştırdı. Türkiye’de Port Akdeniz (Antalya) ve Karadağ’da Port of Adria (Bar Limanı) ile ticari liman işletmeleri faaliyetlerinde toplam 1.5 milyon ton kargo ve 215 bin TEU konteyner elleçledi. (Fotoğraflı)