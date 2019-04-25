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Global Liderlik Forumu’nda dünya politikaları konuşulacak

İstanbul, 25 Nisan () – Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet ve Liderlik Okulu’nun (HLO) bu yıl 21’incisini düzenlediği Global Liderlik Forumu etkinliğinde, bir çok ülkenin önemli temsilcileri dünya politikalarını ele alacak. Global...

Global Liderlik Forumu’nda dünya politikaları konuşulacak

İstanbul, 25 Nisan () – Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet ve Liderlik Okulu’nun (HLO) bu yıl 21’incisini düzenlediği Global Liderlik Forumu etkinliğinde, bir çok ülkenin önemli temsilcileri dünya politikalarını ele alacak.
Global Liderlik Forumu (GLF) Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan önemli isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. Programda, “Amerikan Politikaları Ekseninde Uluslararası İlişkilerin Yeni Parametreleri”, “Brexit Süreci ve Avrupa Birliği’nin Yeniden İnşası”, “Dünya Ekonomisinin Gelecek Senaryoları: Asya-Pasifik’in Yükselişi”, “Latin Amerika’da Enerji ve Ekonomi Politikaları”, “Orta Doğu’nun Dönüşümü” ve “Yatırım ve Ticaretin Yükselen Gücü: Fırsatların Kıtası Afrika’” konu başlıkları konuşulacak.
Etkinliğe Amerikan Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Fransa İstanbul Başkonsolusu Bertrand Robert Buchwalter, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, İslami Çalışmalar Profosörü Dr. Abdulaziz Sachedına, Ürdün Orta Doğu Araştırmalar Merkezi Direktörü Jawad Al-Hamad ve Katar Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi Müdürü Mahjoob Zweırı katılacak.

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