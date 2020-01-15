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Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri
EKONOMİ 15.01.2020, 17:06
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Roche İlaç Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü'nün başına Gizem Özbayraç getirildi.
Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri Gizem Özbayraç, çalışma hayatına Reuters'ta Finansal Pazarlar Analisti olarak başladı. Ardından 7 yıl boyunca IBM'de Strateji & Analiz konularında yönetim danışmanlığı yapan Özbayraç, HSBC Bankası’nda 2 yıl süreyle dönüşüm yönetimi görevlerini yürüttü.
Allianz Sigorta'da 2016 yılında çalışmaya başlayan Özbayraç, 2018'den beri şirketin Çevik Dönüşüm Direktörlüğü görevini sürdürüyordu. Gizem Özbayraç yeni görevinde, Roche İlaç’ın daha fazla hastaya daha iyi ve hızlı çözümler üretebilmesi için yenilikçi ve çevik işleyişi benimsemesinde önemli rol oynayacak.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat bölümü mezun olan Gizem Özbayraç, University of Birmingham'da ise Bankacılık ve Finans yüksek lisansını tamamladı. (Fotoğraflı)
Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri Gizem Özbayraç, çalışma hayatına Reuters'ta Finansal Pazarlar Analisti olarak başladı. Ardından 7 yıl boyunca IBM'de Strateji & Analiz konularında yönetim danışmanlığı yapan Özbayraç, HSBC Bankası’nda 2 yıl süreyle dönüşüm yönetimi görevlerini yürüttü.
Allianz Sigorta'da 2016 yılında çalışmaya başlayan Özbayraç, 2018'den beri şirketin Çevik Dönüşüm Direktörlüğü görevini sürdürüyordu. Gizem Özbayraç yeni görevinde, Roche İlaç’ın daha fazla hastaya daha iyi ve hızlı çözümler üretebilmesi için yenilikçi ve çevik işleyişi benimsemesinde önemli rol oynayacak.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat bölümü mezun olan Gizem Özbayraç, University of Birmingham'da ise Bankacılık ve Finans yüksek lisansını tamamladı. (Fotoğraflı)
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