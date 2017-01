Girişimcilik programı CaseCampus sonbahar dönemi mezunlarını verdi

İstanbul, 18 Ocak () - Türkiye’deki ilk uygulamalı girişimcilik vaka programı CaseCampus sonbahar dönemi mezunlarını verdi. Akbank ana sponsorluğunda Endeavor Derneği tarafından gerçekleştirilen CaseCampus, bu yılı Ege Bölgesi’nden katılımcılarla İzmir’de gerçekleştirdiği sonbahar dönemini kapanış konferansı ile tamamladı.

Akbank’ın sponsorluğunda, farklı kültürlerden ve alt yapılardan gelen girişimci ve iş insanlarını ortak bir hedef için birleştiren, etkin girişimcileri destekleyen uluslararası girişimci ağı Endeavor tarafından geliştirilen uygulamalı girişimcilik programı CaseCampus Sonbahar 2016 Dönemi’nin üç konferansı İzmir'de gerçekleştirildi.

Endeavor Ağı’nda yer alan her biri önemli başarılara imza atmış Türk girişimciler, bugüne kadar yaşadıkları süreçteki zorlukları, başarıları ve mücadeleleri genç girişimci adaylarıyla hem yazılı vakalarda hem de yuzyuze konferanslarda paylaştı. Uygulamalı konferans ve online forumlar

CaseCampus, Akbank desteğiyle girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen tüm üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarıyla lisansüstü öğrencileri ile en fazla beş yıllık mezunları on hafta boyunca online modüller ve yüz yüze konferanslar aracılığıyla buluşturdu.

2016 Eylül ayında başvuru almaya başlayan ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden altı girişimcilik akademisyeninin danışmanlığında hazırlanan programda bu dönem Armut.com, Baydöner, Cosa ve Paraşüt vakaları incelendi.

Katılımcılar Endeavor Türkiye girişimcilerinin tecrübelerini uygulamalı konferans ve online forumlarda deneyimleme imkanı buldu. 10 Haftalık program boyunca katılımcılar girişimciler, mentorlar, yatırımcılar ve eğitmenlerle çalışarak İzmir ve bölgenin girişimcilik potansiyelini değerlendirme fırsatı yakaladı.

CaseCampus Bahar 2017 Dönemi başvurularıbaşlıyor

CaseCampus Sonbahar 2016 Dönemi katılımcıları program sonrasında da Akbank ve Endeavor’dan destek alabilcekler. Katılımcılar, CaseCampus’ün parçası olan MentorCampus ile Endeavor Ağı’nda yer alan uzman kişilerden mentorluk almaya, TalentCampus ile ekosistemdeki girişimci şirketleri, kuluçka merkezleri, girişim sermayelerinde ve Akbank’ta staj ve iş fırsatlarına erişmeye devam edecek.

CaseCampus Sonbahar 2016 Dönemi’ne başvuran 1000 girişimci adayından programa 75 öğrenci kabul edildi. Programa katılan öğrencilerin profilleri; yüzde kırkı kadın, yüzde altmış dördü İzmir ve çevresinden ve yüzde yetmiş sekizi İşletme dışı bir alandan olarak gerçekleşti. Bu oranlar Türkiye’de girişimciliğe artan ilgiyi ve girişimci profillerindeki çeşitliliği yansıtıyor. CaseCampus Program Amaçları:

• En meraklı gençleri en donanımlı akademisyenler ve en güncel içerikle buluşturmak,

• Gençlerin uygulamalı öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek,

• Girişimcilik akademisyenlerini, farklı disiplinlerden gelen öğrencileri, girişimcileri ve ekosistemin önemli oyuncularını Girişimcilik Eğitmenleri Network’ü ortamında buluşturmak,

• Günümüzün ve geleceğin inovatif iş dünyası liderlerini güçlendirmek,

• Girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak ele almaya destek vermek. Endeavor Derneği Endeavor, Merkezi New York’ta ve toplam 20 ülkede ofisi bulunan bir etkin girişimci destekleme derneğidir. Endeavor Türkiye, 2006 yılından bu yana Ağı’ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mentorları’nın önderliğinde potansiyel etkin girişimcileri tespit ederek onları destekliyor.

Maddi ve manevi sermayeyi bir arada girişimcilere sunmayı hedefleyen Endeavor, Etkin Girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici gücü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Endeavor Türkiye’nin Nisan 2013’den itibaren Yönetim Kurulu Murat Özyeğin başkanlığında, Ali Koç, Alp Saul, Bülent Çelebi, Cansen Başaran-Symes, Ebru Özdemir, Emre Kurttepeli, Ferit Şahenk, Hayri Çulhacı, Işık Keçeci Aşur, Mahmut Ünlü, Mustafa Say, Özcan Tahincioğlu, Selçuk Yorgancıoğlu, Sina Afra, Suzan Sabancı Dinçer, Ümit Boyner ve Vuslat Doğan Sabancı’dan oluşuyor. (Fotoğraflı)