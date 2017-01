Girişimcilik programı CaseCampus genç girişimcileri bekliyor

İstanbul, 26 Ocak () - Akbank ana sponsorluğunda Endeavor Türkiye tarafından iki yıldır gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik programı CaseCampus, dördüncü dönemi için yeni başvurular başladı. Programa katılmaya hak kazanan genç girişimciler, 10 haftalık eğitimden ücretsiz yararlanabilecekler.

Bugüne kadar 250 mezun veren CaseCampus programına, girişimcilikle ilgilenen, üniversite 3./4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi ve son 5 yıl içinde mezun olmuş adaylar başvurabiliyor.

Türkiye’de girişimcilikle ilgilenen tüm gençler başvurularını 20 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar www.casecampus.org üzerinden online olarak yapabiliyorlar. CaseCampus vaka çalışmaları girişimcilere yol gösteriyor CaseCampus Vaka Çalışmaları Programı girişimci adaylarını ekosistemden girişimciler, mentorlar, yatırımcılar ve eğitmenlerle bir araya getirerek yaşanmış girişimci hikayelerini deneyimleme fırsatı yaratıyor. Her biri Endeavor Ağı’nda yer alan BuldumBuldum, Cosa, Dugun ve Nişfud gibi girişimcilerin bugüne kadar yaşadığı süreçler, zorluklar ve başarılar; yazılı vaka çalışmalarıyla, videolu anlatımlarla, online forum tartışmalarıyla ve İstanbul’da gerçekleşecek üç adet canlı konferansla sunulacak. 10 Haftalık programın bitiminde kendi iş fikrini hayata geçirmek isteyen seçili sayıdaki mezuna, MentorCampus ile Endeavor Türkiye Mentorları’ndan destek alma ve TalentCampus ekosisteminde yer alan VC ve melek yatırım ağları’nda, start-up’larda, inkübasyon merkezlerinde ve Akbank’ta öncelikli staj başvuru şansı tanınacak. CaseCampus programı için başvuru süreci Nisan 2017’de başlayacak ve Haziran 2017’de tamamlanacak bu 10 haftalık soluksuz maratona ve iddialı topluluğa dahil olmak isteyen adaylar 20 Ocak – 20 Şubat 2017 tarihleri arasında www.casecampus.org adresinden başvurabilir. Online başvurular her üniversitenin tüm fakülte ve bölümünlerinden 30 yaş altı lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve son 5 sene içinde mezun olan kişilere açık olacak. Online başvuru aşamasını geçen adaylar seçim sürecinin ikinci etabı olarak Şubat ayında video ve telefon mülakatlarına davet edilecek. CaseCampus Programı’na katılmaya hak kazanan 75 seçili öğrenci Mart 2017’de duyurulacak. CaseCampus programı için başvuru kriterleri - 30 yaş ve altı,

- Üniversite 3. veya 4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi,

- Bir lisans ya da lisansüstü programından son 5 yıl içinde mezun olan,

- Nisan – Haziran 2017 arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek üç adet konferansa katılabilecek,

- Online içerikleri ve forum tartışmaları bir platform üzerinden takip edebilecekler. CaseCampus programının amaçları - En deneyimli uzmanlar, en meraklı öğrenciler ve en güncel kaynakları buluşturmak,

- Her bölümden katılan öğrencileriyle disiplinler arası paylaşım ve dayanışma platformu yaratmak,

- Girişimcilik algı ve bakış açısını gerçek girişimcilik öyküleriyle güçlendirmek,

- Deneyimsel öğrenme ile katılımcılara girişimcilik becerisi kazandırmak,

- Girişimcilik ekosistemine nitelikli bir yetenek havuzu kazandırmak,

- Geleceğin inovatif liderlerine ilham vermek ve onları donatmak. Endeavor Derneği Merkezi New York’ta ve toplam 20 ülkede ofisi bulunan bir etkin girişimci destekleme derneği olan Endeavor, Endeavor Türkiye olarak faaliyetlerini sürdürdüğü Türkiye'de, 2006 yılından bu yana Ağı’ndaki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mentorları’nın önderliğinde potansiyel etkin girişimcileri tespit ederek onları destekliyor. Maddi ve manevi sermayeyi bir arada girişimcilere sunmayı hedefleyen Endeavor, Etkin Girişimciliği destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici gücü olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Endeavor Türkiye’nin Nisan 2013’den itibaren Yönetim Kurulu Murat Özyeğin başkanlığında, Ali Koç, Alp Saul, Bülent Çelebi, Cansen Başaran-Symes, Ebru Özdemir, Emre Kurttepeli, Ferit Şahenk, Hayri Çulhacı, Işık Keçeci Aşur, Mahmut Ünlü, Mustafa Say, Özcan Tahincioğlu, Selçuk Yorgancıoğlu, Sina Afra, Suzan Sabancı Dinçer, Ümit Boyner ve Vuslat Doğan Sabancı’dan oluşuyor. (Fotoğraflı)