Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği

TÜRKİYE'deki start-up’lara (girişimcilere) AIESEC’ten destek geldi. Girişimcilerin uluslararası pazara açılmasında en önemli sorunlardan biri olan 'yabancı çalışan desteği', artık tamamen ücretsiz sağlanıyor. Girişimci Projesi kapsamında yurt dışından gelen 18-30 yaş arası gençler, Start-Up’larda 4 ile 8 hafta arasında staj yaparak, girişimcilerin en büyük sorunlarından biri olan ‘nitelikli insan kaynağı’ ihtiyacına çözüm oluyor.

ÇALIŞMA İZNİNE GEREK KALMIYOR

AIESEC Vizesi adı altında özel bir vize ile Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu gençler, söz konusu vizenin getirdiği kolaylık sayesinde çalışma izni almadan muaf tutuluyor. Böylelikle de kolay bir şekilde staj yapabiliyor. Uluslararası çalışana sahip olmanın evrak işleriyle uğraşmak zorunda kalmayan girişimciler de projeden efektif bir şekilde faydalanabiliyorlar.

BAŞVURULAR 2 BİN 500'Ü GEÇTİ

Türk girişimcilik ekosisteminin gelişmekte olması ve Türkiye’nin ileride bölgenin en büyük girişimci atmosferine sahip olacak bir potansiyel barındırması, yabancı uyruklu gençlerin gözlerinden kaçmadı. Türkiye, uluslararası alanda gençlerin staj yapmak için tercih ettiği ülkeler arasında üst sıralara yerleşti. Ve Türkiye’deki start-up’larda staj yapmak için başvuran yabancı genç sayısı 2 bin 500’ü geçti.

HER START-UP BAŞVURABİLİR Mİ?

Program dahilinde, yazılım, insan kaynakları, pazarlama, yönetim alanlarında uluslararası insan kaynağı ihtiyacına sahip her start-up, stajyer için AIESEC Türkiye web adresi üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor. Başvurudan hemen sonra AIESEC temsilcilikleri, ücretsiz danışmanlık vererek, en fazla 2 ay içerinden Start-Up’ları stajyerlerine kavuşturuyor

AIESEC TÜRKİYE

1954 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren AIESEC, 128 ülkede bulunan ve tamamen gençler tarafından yönetilen dünyanın en büyük gençlik organizasyonudur. Her yıl binlerce sosyal sorumluluk projesi ve staj imkanları ile yüzbinlerce gencin uluslararası değişim programlarına katılmasına olanak sağlayan kuruluş, kar amacı gütmeyen bir dernek olarak faaliyet göstermektedir.



