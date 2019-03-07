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Girişimci kadınlar “Zirveye Giden Yol” panelinde buluştu

İstanbul, 7 Mart () - Türkiye’de Birleşik Krallık Ticaret Odası ve BCCT ortaklığıyla Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde dört kıtada altı farklı ülkenin altı kentinden başarılı kadının katılımıyla aynı anda gerçekleşen...

Girişimci kadınlar “Zirveye Giden Yol” panelinde buluştu

İstanbul, 7 Mart () - Türkiye’de Birleşik Krallık Ticaret Odası ve BCCT ortaklığıyla Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde dört kıtada altı farklı ülkenin altı kentinden başarılı kadının katılımıyla aynı anda gerçekleşen "Zirveye Giden Yol – The Way to the Top" başlıklı bir küresel panel düzenlendi.  Altı farklı kentte Global Thinkers Forum ve Athena 40 organizasyonuyla aynı anda gerçekleşen etkinliğin İstanbul’daki ev sahibi Assembly yönetimindeki Ferko Signature oldu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken organize edilen etkinlikte alanlarında başarılı girişimlere imza atan altı kadın da söz konusu panele İstanbul’dan katıldı. İstanbul, Londra, New York, Atina, Amman ve Lahor’da eş zamanlı olarak online gerçekleşen panelde girişimci güçlü kadınlar, yetkinliklerinin yaygınlaşmasında çeşitliliğin teşviki, gücün anlamı ve başarının sırrı üzerine görüşlerini paylaştı. BCCT Başkanı Chris Gaunt, güçlü ve girişimci kadınların bir araya gelmesine BCCT olarak küresel bir platform oluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
İstanbul’daki oturuma, BCCT Yönetim Kurulu Üyesi Tim Bright moderatörlüğünde Begüm Cânâ Özgür (Tasarımcı), Ebru Özdemir (Limak Yatırımlar Başkanı), Didem Altop (2C Project House Kurucu Ortak), Av. Nurdeniz Tunçer (Rehber Köpekler Derneği Başkanı), Lale Can (Genel Müdür, İş Geliştirme, Afiniti Türkiye) ve Simay Dinç (Women in Games Turkiye Kurucusu) konuşmacı olarak katıldı.
Panelde iş insanları, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde farklı alanlardaki başarı hikayelerini paylaşarak, geleceği bu deneyimlerin üzerine inşa edebilmenin yollarına dikkat çektiler ve kadınların güçlenmesini aktif olarak teşvik edebilen gerçek değişim faktörleri üzerine görüşlerini dile getirdiler. (Fotoğraflı)
 

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