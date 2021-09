Girişim Ekosisteminin Paydaşları TEKNOFEST’te

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi festival alanında yerli ve yabancı Startupları ekosistemden mentor ve kurumlar ile bir araya getirdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, Türkiye’den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderleri, alanından uzman mentorler, çok uluslu şirketler ve girişim ekosisteminin tüm paydaşları TEKNOFEST’te buluştu. Sektörün öncü isimlerini ağırlayan zirvede BAYKAR Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, BAYKAR Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ilham veren konuşmalar gerçekleştirdi. Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi bugün sona erdi.

Dünyanın Geleceğine Damga Vuracak Girişim Fikirleri TEKNOFEST’te

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası Girişim Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşma ile insansız hava araçlarının serüvenini anlatan ve gençlere yeni nesil teknolojilerine yönelik bakış açısı kazandıran BAYKAR Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Biz burada yola çıkarken, Türkiye'de biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz diyen bir anlayış mevcuttu. Savunma Sanayiini düşünecek olursak büyük ölçekte, büyük oranda yüzde 85'den neredeyse üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Nasıl yola çıktık; ne yaparak yapalım fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun özgün olsun. En iyi eser olmaya bilir ama en azından kendimize güvenmemiz açısından, ilk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan bu var olan öz güven problemini yüksek teknolojideki anlayışıyla yola çıktık. Buradaki genç arkadaşlarıma bunu tavsiye etmek istiyorum. Daha yolun başında olan girişimleri açısında Ne yaparsanız yapın sistem sizi yanlış yollara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan etikten ve ahlaktan ayrılmayın. Alnınız açık başınız dik sonuna kadar mücadele edin. Dünya da teknolojinin dönüşümleri yeni dönüşümlerin geldiği yeni paradigmaların geldiği dönemleri yaşıyoruz. Biraz ben bunu sörf dalgalarına benzetiyorum. Dalga doğarken ön tarafta kaldığınızda hep bu avantajınıza oluyor. Bizim insansız hava araçlarında ki hikayemizde biraz böyle. Bugünün bitmiş yarışlarına değil, geleceğin trendlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum. İlk günden itibaren dahi dedik ki: Milli ve özgün olursak bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek geleceğin trendlerine de odaklanmışsak dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve o şekilde çalıştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğu...

Türkiye’nin teknoloji girişimlerindeki yolculuğu ile konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye olarak; kendi fırsatlarımızı, kendi güçlü yanlarımızı dikkate aldığımız ve hesaba kattığımız, aynı zamanda karşı karşıya olduğumuz sınamaları, tehditleri hesaba kattığımız bir yaklaşımla Milli Teknoloji Hamlesi politikasını hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi dediğimizde biz; aslında ülkemizin tam bağımsızlığını tahkim edecek teknolojileri, stratejik ürünleri yerli ve milli olarak geliştirmekten ve rekabetçi bir şekilde dünyaya ihraç etmekten bahsediyoruz. Tabii tam bağımsızlık dediğimizde hepimizin aklına öncelikle savunma sanayii geliyor ki Türkiye savunma sanayiinde büyük başarı hikâyelerine imza attı.” dedi. Milli Teknoloji Hamlesi’nin bütün alanlardaki kritik teknolojilerin geliştirilmesi hedefiyle yola çıktığını belirten Sn. Kacır, bu yolculukta yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde genç ve dinamik nüfusun öneminden söz ederek Türkiye’nin bu alanda öncü olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin milli teknolojilerinden söz eden BAYKAR Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Hepimizin hikayesini daha üst seviyeye taşıyan müthiş bir örnek var önümüzde. Yoğun bakım vantilatör cihazı örneği Türkiye’de Milli Teknoloji Hamlesi kavramını tüm ruhuyla, emeğiyle çok hızlı bir şekilde sonuca ulaştıran müthiş bir örnektir.” ifadelerini kullandı.

Zirveye konuşmacı olarak katılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, "Milli ve özgünseniz bu sizi hür kılar, otantik yapar, farklılaştırır. Siz artık kopya edilemezsiniz. O zaman istediğinizi tedarikçi, iş partneri olarak seçebilir, istediğinize lisans satabilirsiniz. Bu sizi hızlı kılıyor ve hız bu işte çok önemli. Bizim yarışımız eğer hız ise çevik organizasyon şekli ve kararların hızlı alınacağı bir ortamın yaratılması çok önemli." dedi.

Girişim Zirvesinde Ödüller TEKNOFEST’te Verildi

Yurtdışından ve yurtiçinden başvuruların gerçekleştirildiği girişim zirvesinde bu yıl Eğitim Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri, Oyun, Veri, Otonom Teknolojiler, Yapay Zeka, Blokzinciri, Finansal Teknolojiler ve Mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki girişimler jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren girişimler arasında 20 bin dolar değerindeki birincilik ödülünü Colobro kazanırken, zirvede ikinci olan Classnotes 10 bin dolar, üçüncü olan Servissoft ise 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.