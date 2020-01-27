Giriş-çıkış bağlantıyla 11 robot - 34 makina haberleşebiliyor

Makine sektöründe faaliyet gösteren Tezmaksan, geliştirdiği I/O (giriş - çıkış) link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyabiliyor. Giriş/çıkış, bilgi işlem sistemin değişik fonksiyonel birimleri arasındaki iletişimi veya bu arayüzlere doğrudan bilgi sinyallerini göndermeyi sağlıyor. Değişik birimlerden alınan sinyaller "girişleri" ve bu birimlere gönderilen sinyalleri de "çıkışlar" oluşturuyor.

Tezmaksan(dan yapılan açıklamaya göre, iş yapış şekillerinin değiştiği günümüzde akıllı fabrikalar sektörlerin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Açıklamada, "Endüstri 4.0 odağında üretim parkurlarını yenileyen markalar ise bir adım öne geçiyor. Bu farkındalıkla TEZMAKSAN;geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyarak markaların robotlu otomasyon sürecini hızlandırıyor" denildi.

Türkiye’deki şirketlerin iş süreçlerini modernize etme noktasında ciddi bir çaba içinde bulunduğunu belirten Tezmaksan Genel Müdür Hakan Aydoğdu, robotlu otomasyon konusunda her türlü talebi, markanın ihtiyacına uygun şekilde AR-Ge departmanı ile birlikte projelendirdiklerini söyledi ve ekledi:

“Sivas’ta kam mili üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat yapan ESTAŞ fabrikasını akıllı fabrika haline getirdik. Burada makine ve robot kurulumlarının yanı sıra geliştirdiğimiz proje ile 11 robot ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesini sağladık. Bunu da geliştirdiğimiz I/O link bağlantısı ile gerçekleştirdik. Biz ihtiyaca özel robotlu otomasyon çözümlerini, hangi prosesi nasıl yaparsak çok daha hızlı ve verimli bir tablo oluşturabilirize bakarak hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz.”

Aydoğdu, uzaktan takip ve verimlilik raporlama yazılımı Kapasitematik ile robotlu otomasyon sistemi Cubeboxve yazılım ROBOCAM için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, çünkü artık şirketlerin kaçamayacağı bir diğer konunun Ar-Ge olduğunu ifade etti. Aydoğdu, 2020’den itibaren bu ürünlerin ihracatına başlayacaklarını, ülke olarak katma değeri yüksek ürün ve sistemlerin ihracatına ağırlık verilmesinin önemli olduğunu da vurguladı. (Fotoğraflı)