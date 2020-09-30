Giresun TEKNOPARK Kurucu Ortaklar Bilgilendirme Toplantısı

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) Yönetim Anonim Şirketinin Kurucu Ortaklar Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Giresun 2.Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ilan edilen Giresun Teknopark’ın yürütücüsü olan,Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin Kurucu Ortaklar Toplantısı 30 Eylül 2020 Çarşamba günü yapıldı.

Şu ana kadar geçen süreçte, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin yaptığı çalışmalar ve mimari projesi ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantı, Giresun Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can’ın yanı sıra, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun 2.OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu, Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Bülent Cebeci, Giresun Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hasan Kahraman ve Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya katıldı.

Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya, Şirketin kurumsallaşma ve teknik çalışmaları hakkında şirket ortaklarını bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda; Giresun Teknopark’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan idari bina ve kuluçka merkezine ait imar planları ve mimari projenin detayları aktarıldı. Bu çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktaran Genel Müdür Anıl Kaya, planlandığı şekilde Teknopark'ın kuruluş çalışmalarının çok yakında tamamlanacağını söyledi.Toplantıya katılan kurucu ortaklar, şu ana kadar yapılan çalışmalarla birlikte, yürütülen projenin fiziki olarak da yakın zamanda hayata geçirilmesi konusunda görüş alış verişinde bulundular.

"Giresun TEKNOPARK" ismiyle kurulan şirketin tescil sözleşmesinde Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, Giresun İl Özel İdaresi, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulancak Organize Sanayi Bölgesi temsilcilerinin imzası bulunuyor.