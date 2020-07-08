banner314

banner325

Son Dakika

Giresun'da Fiskobirlik-Üniversite kavgası

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz CAN sosyal medya hesabı üzerinden Üniversite kampüsünde bulunan Fiskobirlik arazisi ile ilgili açıklama yapması Fiskobirlik'i açıklama zorunda bıraktı.

EKONOMİ 08.07.2020, 22:44 Murat Aydın
5
Giresun'da Fiskobirlik-Üniversite kavgası

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz CAN sosyal medya hesabı üzerinden Üniversite kampüsünde bulunan Fiskobirlik arazisi ile ilgili açıklama yapması Fiskobirlik'i açıklama zorunda bıraktı. Fiskobirlik açıklamasında , "Geçtiğimiz günlerde Giresun Üniversitesi Rektörü Sayın Yılmaz Can’ın sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu basın açıklamasının içeriğinde belirttiği bazı noktaları üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

Fiskobirlik'in Üniversite ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Sayın Rektöründe altını çizdiği gibi hem Fiskobirlik hem Giresun Üniversitesi bu şehir için vazgeçilmez iki temel değerdir. Fiskobirlik olarak, Giresun adına her iki kurumunda güçlendirilmesi fikrini destekliyoruz. Ancak Sayın Rektörümüzün yapmış olduğu açıklamalara ilişkin bazı noktaların düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Fiskobirlik’in Gaziler Mahallesinde bulunan Entegre Fındık İşleme Tesislerinin toplam alanı yaklaşık 65.000m2’dir. Tesisimizin Karadeniz Sahil Yolu kıyısında yer alan yaklaşık 7.500m2’lik arazi ile üniversitenin mevcut alanı içerisinde yer alan yaklaşık 5.000m2 arazisi, 10.12.2012 tarihinde Giresun Belediyesi tarafından Üniversite genişleme alanı olarak ilan edilmiştir. Bu süreçten sonra ilgili kararın kaldırılmasını yönünde Giresun Belediyesine defalarca itiraz edilmiş, ancak bir sonuç alınamamıştır. Daha sonra Üniversite ve diğer yetkili kurumlarında olduğu toplantılarda; Fiskobirlik’e her türlü desteğin sağlanacağı, Üniversiteye ait arsalar ile takas sağlanabileceği eksik kalan kısımlar için ise ödenek istenerek nakten ödeme yapılabileceği bildirilmiştir.

Görüşmeler neticesinde; 2. Organize Sanayi Bölgesinde TÜM YATIRIMCILAR İLE AYNI ŞARTLARDA herhangi bir imtiyaz ve ayrıcalık sağlanmadan, Fiskobirlik’e yaklaşık 24.000 m2 yer tahsis edilmiştir. Ardından Bulancak 2. Organize Sanayi bölgesi içerisinde Fiskobirlik’e tahsis edilen alanda çalışmalara başlanmış, arazinin hafriyat işlemleri tamamlanarak sınır duvarları yapılmıştır. Ayrıca bu alandaki yatırımımız ile ilgili proje çizim ihalesi çalışmaları da devam etmektedir. Şuana kadar OSB katılım bedeli de dahil olmak üzere, Fiskobirlik burada yaklaşık 2 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirmiştir. Bu alanda yapacak olduğumuz nihai yatırımın miktarı ise yaklaşık 40 milyon TL’dir.

2. OSB bölgesinde yapacak olduğu yatırımın henüz gerçekleşmemiş olmasının asıl nedeni, mali kaynak yetersizliği değil hali hazırda entegre tesisimizin bulunduğu alanda henüz bir kamulaştırma kararının alınmamış olmasıdır. Bu şartlar altında 2. OSB’ye yatırım yapmamız durumun da mevcut yatırımlarımızın atıl duruma düşerek çürümeye terk edilecek olması üreticilerimiz menfaatlerine ve kurumumuzun kaynakları verimli kullanma prensiplerine ters düşmektedir.

Biz Fiskobirlik olarak Giresun Üniversitesinin her anlamda büyümesini ve genişlemesini sonuna kadar desteklemekteyiz. Ancak unutulmamalıdır ki Fiskobirlik, bir üretici birliğidir. 136 bin kayıtlı üreticisi, binlerce çalışanı ve yıllık yaklaşık 500 milyon TL’lik cirosu ile Türk Fındığına, üreticisine ve üreticisinin emeğine dün olduğu gibi bugünde kararlıkla sahip çıkmaktadır. Entegre Fındık İşleme tesisleri de bu mücadelemiz içerisinde önemli bir yer edinmekte, bir takım spekülasyonlar ile konunun başka yerlere çekilmesi üreticilerimiz tarafından da hoş karşılanmamaktadır.

Son olarak Giresun Üniversitesi ile içerisinde bulunduğumuz durum yatırım noktasında da kurumumuzu zor durumda bırakmaktadır. Mevcut Entegre tesisimizin geleceği hakkındaki belirsizlik, bu alanda ihtiyaç duyduğumuz yatırımları yapmamıza engel teşkil etmektedir. Fiskobirlik olarak mevcut belirsizliğin kurumumuzun menfaatleri korunarak çözülmesi taraftarı olduğumuzu, tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

S.S. FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (FİSKOBİRLİK)

Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 08 Temmuz 2020
İmsak 03:36
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 30 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir