Giresun'da Fiskobirlik-Üniversite kavgası

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz CAN sosyal medya hesabı üzerinden Üniversite kampüsünde bulunan Fiskobirlik arazisi ile ilgili açıklama yapması Fiskobirlik'i açıklama zorunda bıraktı. Fiskobirlik açıklamasında , "Geçtiğimiz günlerde Giresun Üniversitesi Rektörü Sayın Yılmaz Can’ın sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu basın açıklamasının içeriğinde belirttiği bazı noktaları üzüntüyle karşılamış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

Fiskobirlik'in Üniversite ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Sayın Rektöründe altını çizdiği gibi hem Fiskobirlik hem Giresun Üniversitesi bu şehir için vazgeçilmez iki temel değerdir. Fiskobirlik olarak, Giresun adına her iki kurumunda güçlendirilmesi fikrini destekliyoruz. Ancak Sayın Rektörümüzün yapmış olduğu açıklamalara ilişkin bazı noktaların düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Fiskobirlik’in Gaziler Mahallesinde bulunan Entegre Fındık İşleme Tesislerinin toplam alanı yaklaşık 65.000m2’dir. Tesisimizin Karadeniz Sahil Yolu kıyısında yer alan yaklaşık 7.500m2’lik arazi ile üniversitenin mevcut alanı içerisinde yer alan yaklaşık 5.000m2 arazisi, 10.12.2012 tarihinde Giresun Belediyesi tarafından Üniversite genişleme alanı olarak ilan edilmiştir. Bu süreçten sonra ilgili kararın kaldırılmasını yönünde Giresun Belediyesine defalarca itiraz edilmiş, ancak bir sonuç alınamamıştır. Daha sonra Üniversite ve diğer yetkili kurumlarında olduğu toplantılarda; Fiskobirlik’e her türlü desteğin sağlanacağı, Üniversiteye ait arsalar ile takas sağlanabileceği eksik kalan kısımlar için ise ödenek istenerek nakten ödeme yapılabileceği bildirilmiştir.

Görüşmeler neticesinde; 2. Organize Sanayi Bölgesinde TÜM YATIRIMCILAR İLE AYNI ŞARTLARDA herhangi bir imtiyaz ve ayrıcalık sağlanmadan, Fiskobirlik’e yaklaşık 24.000 m2 yer tahsis edilmiştir. Ardından Bulancak 2. Organize Sanayi bölgesi içerisinde Fiskobirlik’e tahsis edilen alanda çalışmalara başlanmış, arazinin hafriyat işlemleri tamamlanarak sınır duvarları yapılmıştır. Ayrıca bu alandaki yatırımımız ile ilgili proje çizim ihalesi çalışmaları da devam etmektedir. Şuana kadar OSB katılım bedeli de dahil olmak üzere, Fiskobirlik burada yaklaşık 2 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirmiştir. Bu alanda yapacak olduğumuz nihai yatırımın miktarı ise yaklaşık 40 milyon TL’dir.

2. OSB bölgesinde yapacak olduğu yatırımın henüz gerçekleşmemiş olmasının asıl nedeni, mali kaynak yetersizliği değil hali hazırda entegre tesisimizin bulunduğu alanda henüz bir kamulaştırma kararının alınmamış olmasıdır. Bu şartlar altında 2. OSB’ye yatırım yapmamız durumun da mevcut yatırımlarımızın atıl duruma düşerek çürümeye terk edilecek olması üreticilerimiz menfaatlerine ve kurumumuzun kaynakları verimli kullanma prensiplerine ters düşmektedir.

Biz Fiskobirlik olarak Giresun Üniversitesinin her anlamda büyümesini ve genişlemesini sonuna kadar desteklemekteyiz. Ancak unutulmamalıdır ki Fiskobirlik, bir üretici birliğidir. 136 bin kayıtlı üreticisi, binlerce çalışanı ve yıllık yaklaşık 500 milyon TL’lik cirosu ile Türk Fındığına, üreticisine ve üreticisinin emeğine dün olduğu gibi bugünde kararlıkla sahip çıkmaktadır. Entegre Fındık İşleme tesisleri de bu mücadelemiz içerisinde önemli bir yer edinmekte, bir takım spekülasyonlar ile konunun başka yerlere çekilmesi üreticilerimiz tarafından da hoş karşılanmamaktadır.

Son olarak Giresun Üniversitesi ile içerisinde bulunduğumuz durum yatırım noktasında da kurumumuzu zor durumda bırakmaktadır. Mevcut Entegre tesisimizin geleceği hakkındaki belirsizlik, bu alanda ihtiyaç duyduğumuz yatırımları yapmamıza engel teşkil etmektedir. Fiskobirlik olarak mevcut belirsizliğin kurumumuzun menfaatleri korunarak çözülmesi taraftarı olduğumuzu, tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

S.S. FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (FİSKOBİRLİK)