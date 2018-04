GİLT Akademi’18 7’nci kez girişimcilerle buluştu

TÜRKİYE girişimcilik ekosistemini her sene bir odakta buluşturmayı amaçlayan GİLT Akademi’nin yedincisi Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşti. Kadir Has Üniversitesi Girişimci İnovatif Liderler Takımı (GİLT) tarafından...

24 Nisan 2018 Salı 13:20