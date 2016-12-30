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"Gıda fiyatlarında istikrar amaçlı 'erken uyarı sistemi' kısa sürede kurulacak"

İstanbul, 30 Aralık () - Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemi'nde teknik altyapının en kısa...

"Gıda fiyatlarında istikrar amaçlı 'erken uyarı sistemi' kısa sürede kurulacak"

İstanbul, 30 Aralık () - Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemi'nde teknik altyapının en kısa sürede tamamlanması kararlaştırıldı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Komite'nin sekretaryasını yürüten Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin şu bilgiler verildi:
- Gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemi'ne ilişkin çalışmalarda gelinen aşama değerlendirildi.
Sistemin kurulmasına ilişkin çalışmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş güdümünde yürütülmesi; bu çerçevede, teknik altyapının en kısa sürede tamamlanması kararlaştırıldı.
- Gıda ürünlerinde fire oranını azaltacak lojistik önlemler alınması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, toptan ve
perakende ticarette rekabet koşullarının düzenlenmesi hususlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bilgi sunulmuş olup ayrıntılı eylem planı gözden geçirildi.
- Kurulacak olan Erken Uyarı Sistemi ile eşgüdüm içinde çalışacak, sektör dengelerini gözeten, esnek, gerektiğinde devreye girerek gıda ürünlerinde arz ve fiyat istikrarını destekleyecek dış ticaret tedbirlerine ilişkin uygulama esasları değerlendirildi.
- Yerel yönetimler tarafından yürütülebilecek çalışmalara örnek teşkil etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yetkililerince sunum gerçekleştirildi ve Komite gündemi ve çalışma takvimi gözden geçirildi.

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