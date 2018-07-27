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GİB: Vergi daireleri 28-29 Temmuz'da saat 17.00'ye kadar açık bulundurulacak

İstanbul, 27 Temmuz () - Vergi daireleri 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar açık bulundurulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden...

GİB: Vergi daireleri 28-29 Temmuz'da saat 17.00'ye kadar açık bulundurulacak

İstanbul, 27 Temmuz () - Vergi daireleri 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar açık bulundurulacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:
"Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir.
"Bilindiği gibi, 2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci ve 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 31 Temmuz 2018 Salı günü sona ermektedir.
"Bu nedenle, 7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü saat 17.00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır."

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