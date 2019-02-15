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GfK ve SymphonyAI alt kuruluşları MRI ve Simmons’tan yeni iş ortaklığı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Şubat () – ABD merkezli medya ve tüketici araştırmaları şirketleri GfK’nin alt kuruluşu MRI ve SymphonyAI’nin alt kuruluşu Simmons Research, işbirliği anlaşması yaptı. MRI-Simmons adını taşıyacak olan...

GfK ve SymphonyAI alt kuruluşları MRI ve Simmons’tan yeni iş ortaklığı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Şubat () – ABD merkezli medya ve tüketici araştırmaları şirketleri GfK’nin alt kuruluşu MRI ve SymphonyAI’nin alt kuruluşu Simmons Research, işbirliği anlaşması yaptı.
MRI-Simmons adını taşıyacak olan ortaklık kapsamında GfK’nin çoğunluk ortak olacağı belirtilirken, söz konusu yeni işbirliğiyle şirketler tüketici anlayışı, medya profili çıkarma ve eğilimler kapsamında uzmanlıklarını birleştirerek dijital yatırımlara daha fazla yatırım sağlamayı ve müşterilerine çeşitli yenilikler sunmayı hedefliyor.
Yeni işbirliğiyle şirketler ajans, medya ve reklamcılık alanlarındaki müşterilerine mevcut en yüksek kalite veriler, güçlü ortaklıklar, girişimci dijital platformlar ve sezgisel, kullanımı kolay görsellerle araştırma ve teknoloji hizmetleri vermeyi hedefliyor. Söz konusu müşterilerin araştırma ekipleri için mevcut ortam karmaşık bir hal almaya ve sınırlı kaynaklar sebebiyle ekipler üzerindeki baskı artmaya başlarken, MRI-Simmons ortaklığı bütün medya araştırmaları ihtiyacının tek kaynaktan yapılması olanağını sunuyor.
GfK Kuzey Amerika Başkanı ve yeni ortaklığın Yönetim Kurulu Başkanı Gregg Linder, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Müşteriler uygulamaları da kapsayan yeni ürün ve hizmetlerin hızla sunulması talebinde bulunuyorlar. Bu yeni ortaklık, farklı ürün bölgelerinde var olan ürünlerin geliştirilmesi ve yenilerinin hızla oluşturulması gibi daha yoğun bir odağa sahip bir hizmet sunuyor.”
Simmons Yönetim Kurulu Başkanı ve yeni ortaklığın yönetim kurulu üyesi John Ouren de şu yorumu yaptı:
“MRI ve Simmons ortaklığı, iki şirket ayrıyken sunulamayan bir ölçek sağlıyor. Sonuç olarak bütün müşterilerimiz daha fazla veri ve hizmet aracılığıyla hızlı karar verme aşamalarında daha iyi bir teknolojiye ve daha kapsamlı çözümlere ulaşabilecek.”

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