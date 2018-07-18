GfK: Euro Bölgesi tüketici güveni Haziran’da 11 yılın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Euro Bölgesi tüketici güveni, GfK Tüketici Güveni anketi sonuçlarına göre 2.6 puan artışla 23.2 oldu ve 11 yılın zirvesine yükseldi.

GfK Tüketici Güveni Avrupa Çalışması bulgularına göre;

“Avrupa genelinde tüketici güveni 2018’in ikinci çeyreğinde ılımlı yükselişini sürdürdü.

“Haziran’da Tüketici Güven Endeksi 2.6 puan artışla 23.2 düzeyine yükseldi.

“Endekste bu düzey Kasım 2007’den bu yana görülmemişti.

“Ortalama satın alma eğilimi hafif düştü, tasarruf eğilimi düştü, bu da tüketime ayrılan para miktarını artırdı.

“Ekonomik beklentiler endeksi Mart’taki 15 düzeyinden Haziran’da 7.1 puana geriledi.

“Ekonomin beklenti özelikle Almanya, Fransa ve Belçika’da sert düştü.

“İspanya ve İtalya’da ise tüketiciler yurtiçi ekonomik faaliyetler konusunda daha iyimserdi.

“Gelir beklenti endeksi Haziran’da 16.8’e yükseldi.

“Satın alma eğilimi endeksi Haziran’da 17.6’ya geriledi. Mart’ta bu endeks 19.7 düzeyindeydi.”