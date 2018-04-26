Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

GfK: Almanya’da tüketici güveni hafif geriledi, satınalma eğilimi güçlü

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () – Araştırma şirketi GfK, Almanya’da tüketici güveninin Mayıs ayında Nisan’a göre 0.1 puan düşüşle 10.9 düzeyinden 10.8’e gerilemesini öngörüyor.  GfK tarafından yapılan Tüketici Beklenti Anketi...

GfK: Almanya’da tüketici güveni hafif geriledi, satınalma eğilimi güçlü

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () – Araştırma şirketi GfK, Almanya’da tüketici güveninin Mayıs ayında Nisan’a göre 0.1 puan düşüşle 10.9 düzeyinden 10.8’e gerilemesini öngörüyor. 
GfK tarafından yapılan Tüketici Beklenti Anketi Nisan 2018 sonuçlarına göre, Jeopolitik belirsizliklere paralel olarak Almanya’da tüketicilerin ekonomiye güven beklentileri Nisan’da belirgin şekilde gerilerken, gelir beklentileri ise hafif geriledi. Öte yandan satın alma eğilimi hala çok yüksek düzeylerde. 
GfK yıl başındaki tahminlerini tekrar teyit ederek reel özel tüketimin 2018 yılında yüzde 2.0 artacağı öngördü.
Ekonomik iyimserlik göstergesi Nisan’da 8.5 puan düşüşle 37.4’e gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre hala 7.0 puan yukarıda. 
Rapora göre, istihdamın güçlü seyri ve işsizlikteki düşüşün ardından uzmanlar büyüme beklentilerini artırdı ve çoğunluğu 2018’de geçen yılın yüzde 2.2’lik büyümesinin dahi aşılabileceğini öngörüyor. 
Gelir beklentileri 1.4 puan geriledi fakat hala güçlü bir düzey sayılan 53.5 düzeyinde. 
Öte yandan gerileyen ekonomik beklenti ve gelir beklentilerine rağmen satınalma eğilimi Nisan’da 0.9 puan artışla 60.0 düzeyine yükseldi. Endeks geçen yıl Nisan’daki 60.2 düzeyine çok yaklaşmış oldu. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314