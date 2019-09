Getir HAYTAP işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde "Mama Gönder" projesini hayata geçiren Getir, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile bu yıl beşinci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Getir'den yapılan açıklamaya göre, "Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım" sloganıyla yola çıkılan projeyle hem barınaklardaki hem de sokaktaki hayvanların karnının doyması hedefleniyor.

Açıklamada, "Bugüne kadar destek olan kullanıcılarına 'senin sayende…" diyen Getir, 'Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım' sloganıyla kullanıcılarını bir kez daha desteğe davet ediyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ile birlikte, 1-4 Ekim tarihleri arasında 'Evcil Hayvan' kategorisinden sipariş edilen her bir mama için barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı karşılanacak.

"Aynı zamanda barınaklardaki hayvanlara daha fazla ve daha uzun süreli destek olabilmek adına 1-4 Ekim tarihleri arasında kedi ve köpek mamaları yüzde 50 indirimli satışa sunulacak.

"Getir kullanıcılarının sokak hayvanları için alacağı her mama, barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacını karşılayacak. Kampanyanın bitiminde mamalar, HAYTAP tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilecek.

"Geçen dört yılda 100 binlerce Getir kullanıcısının destek olduğu 'Mama Gönder' projesiyle, 19 farklı kentte, 40’ın üzerinde hayvan bakım evine, 45 ton mama bağışlandı." (Fotoğraflı)