Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

GESİAD'ta 'İş İnsanları' değişikliği

BURSA'da kurulu Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği (GESİAD), gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile ‘İş Adamları’ ibaresini ‘İş İnsanları’ olarak değiştirdi. GESİAD, gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile...

GESİAD'ta 'İş İnsanları' değişikliği
BURSA'da kurulu Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği (GESİAD), gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile ‘İş Adamları’ ibaresini ‘İş İnsanları’ olarak değiştirdi.
GESİAD, gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile ismini Genç Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirdi. ‘İş İnsanları’ ibaresini kullanan Bursa’da ilk SİAD olan GESİAD’ın kısaltmasında ise bir değişlik olmadı.
‘İş İnsanları’ ibaresini kullanmalarının amacını anlatan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral, “Derneğimizin adında geçen ‘iş adamları’ ibaresini 21. Yüzyılın gerek ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde ‘iş insanları’ olarak değiştirmek için olağanüstü kongre kararı almıştık. Bugün burada bu değişikliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Bu değişikliğin dernek isminin kısaltmasında bir farklılığa yol açmayacağını da belirten Demiral, “İş insanları ibaresinin her anlamda daha kapsayıcı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda ekonomimize ve iş hayatımıza yadsınamayacak derecede katkı koyan kadınlarımızı kesinlikle yok sayamayız. Ben bu değişikliğin derneğimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum”  diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314